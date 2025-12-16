Obavijesti

Šuta predlaže splitski gradski proračun od 403 milijuna eura

Piše HINA,
Foto: Zvonimir Barisin

Na početku nastavka sjednice vijećnik Centra Igor Skoko predložio je da se bivšega gradonačelnika i predsjednika HGS-a Željka Keruma smjeni s dužnosti predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je u utorak da će Gradskom vijeću predložiti na usvajanje novi gradski proračun u iznosu od 403 milijuna eura, očekuje se da će proračun biti izglasan nakon što se nezavisni vijećnik Davor Matijević izjasnio da će ga podržati.

"U predloženom proračunu je i pet milijuna eura potrebnih za otkup bankovnih potraživanja za Spaladium arenu," rekao je Šuta novinarima uoči nastavka dvodnevne sjednice Gradskog vijeća, koja je započela u petak. 

Nekadašnji šef splitskog SDP-a, a sada nezavisni vijećnik Davor Matijević u ponedjeljak je najavio da će podržati proračun za iduću godinu nakon što je Vlada dala suglasnost da se Hotel Zagreb u Duilovu daruje Gradu Splitu za prenamjenu u dom umirovljenika.

Darivanje tog hotel  Gradu Splitu bio je uvjet koji je Matijević postavio za njegov glas potpore proračunu za 2026. godinu.

Na početku nastavka sjednice vijećnik Centra Igor Skoko predložio je da se bivšega gradonačelnika i predsjednika Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma smjeni s dužnosti predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan jer je pritvoren u zatvoru Bilice zbog prometnog prekršaja.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić, koji je član HGS-a, odbacio je Skokin prijedlog ocijenivši ga "provokacijom".

