Grad Varaždin raskinuo ugovor o dogradnji vrtića u Gortanovoj

Grad Varaždin raskinuo je ugovor s izvođačem dogradnje Dječjeg vrtića Gortanova nakon prijepora oko projektne dokumentacije i zastoja radova, a gradonačelnik Neven Bosilj u utorak je izjavio da je izvođač sam prijavio nepravilnosti zbog kojih je gradilište privremeno zatvorila građevinska inspekcija.

Bosilj je na sjednici Gradskog vijeća poručio da je zabrana građenja u međuvremenu ukinuta, da nema kazni za sudionike projekta te da Grad pokreće novu javnu nabavu za dovršetak vrtića. Iz Grada Varaždina ranije su poručili da je nadzor pokrenut temeljem predstavke izvođača radova, zajednice ponuditelja predvođene tvrtkom Complex Project d.o.o., koja je osporavala dio projektne dokumentacije, posebno vezano uz drvenu montažnu konstrukciju.

Gradonačelnik Bosilj u utorak je pred vijećnicima iznio kronologiju odnosa s izvođačem, istaknuvši da je tvrtka pri potpisivanju ugovora prihvatila svu dokumentaciju bez primjedbi, a potom je počela osporavati projektna rješenja i ulaziti u spor s nadzornim inženjerom, projektantom i revidentom.

„Kad su vidjeli da ćemo raskinuti ugovor, nekoliko dana prije toga pozvali su građevinsku inspekciju i doslovno prijavili sami sebe”, rekao je Bosilj te istaknuo da je izvođač prijavio da radi bez izvedbene i radioničke dokumentacije čija je izrada, prema njegovim riječima, bila upravo njegova obveza.

Dodao je kako su tijekom inspekcijskog nadzora otklonjene nepravilnosti, zabrana građenja ukinuta, a Gradu nisu izrečene sankcije. Naveo je i da je izvođaču uručen raskid ugovora jer je dosad izvršeno tek 10,49 posto ugovorenih radova.

„Sutra naplaćujemo 227.808 eura garancije i već sam danas dao naloge da se radi nova javna nabava, ide istraživanje tržišta, sljedećeg tjedna savjetovanje. Ovdje imamo pitanje je li netko nesposoban ili se namjerno javlja na natječaje i onda opstruira”, kazao je Bosilj.

Tijekom dana priopćenjem se oglasila i zajednica ponuditelja Complex Project d.o.o. i Oprema PIT d.o.o., odbacivši odgovornost za zastoj projekta i ustvrdivši da su mjesecima upozoravali na, kako navode, ozbiljne stručne nedostatke u dokumentaciji koji bi mogli utjecati na mehaničku otpornost i sigurnost građevine.

Izvođač tvrdi da je više puta upozoravao investitora, pribavio mišljenja neovisnih stručnjaka i tek nakon izostanka reakcije obavijestio građevinsku inspekciju, koja je zatvorila gradilište. Najavili su i poduzimanje pravnih koraka protiv odgovornih osoba, uz tvrdnju da raspolažu opsežnom dokumentacijom o komunikaciji s Gradom.

Između ostalog, Gradsko je vijeće na sjednici dalo suglasnost gradonačelniku za kupnju triju Varteksovih zgrada na zemljištu od 1.476 četvornih metara. Prema Bosiljevim riječim, cijena je niža od 500 eura po kvadratu, a sam je kompleks proglašen kulturnim dobrom.