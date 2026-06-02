POLICIJA OBJAVILA
UHIĆEN MARKO MARTINJAK Hrvatski borac glavom u glavu nokautirao čovjeka na turniru!
U nedjelju 31. svibnja oko 21.30 sati na Peščenici, na igralištu u Ulici Hermana Bužana, tijekom sportskog susreta, 36-godišnjak je glavom u glavu udario 32-godišnjaka.
Liječnička pomoć 32-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje.
Podsjećamo, Martinjak je u nedjelju na malonogometnom turniru Goat League u Zagrebu nakon verbalne prepirke prišao igraču Tomislavu Mrkonjiću te ga udario glavom u glavu.
