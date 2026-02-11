Grad Zagreb će produžiti Ulicu Črnomerec u novi zeleni koridor i spojiti je na budući most

Grad Zagreb završio je postupak javne nabave za izradu idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za produženu Ulicu Črnomerec, budući zeleni koridor koji će povezati zapadni dio grada s novim pješačko-biciklističkim mostom preko Save. Posao vrijedan 90 tisuća eura s PDV-om dobila je tvrtka Rencon d.o.o. iz Osijeka, a rok za izradu dokumentacije je četiri mjeseca.

Kako je poručio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, produžena Ulica Črnomerec zamišljena je kao gotovo 3.500 metara dug zeleni koridor širine od 25 do 40 metara, koji će povezati tri gradske četvrti – Črnomerec, Trešnjevku – sjever i Trešnjevku – jug. Nova trasa protezat će se uz Fallerovo šetalište i potok Črnomerec te objediniti pješačku, biciklističku i tramvajsku infrastrukturu, a nadovezivat će se na budući pješačko-biciklistički most istočno od jezera Jarun.

Projektna dokumentacija omogućit će postupnu izgradnju u tri etape: od Ulice kralja Tomislava do Ozaljske ulice, zatim od Ozaljske do Horvaćanske ceste te od Horvaćanske ceste do budućeg mosta preko Save. Na dionici između Ozaljske i Horvaćanske planirana je i izgradnja nove tramvajske pruge.

Foto: Grad Zagreb

Poseban naglasak stavljen je na pješačku i biciklističku infrastrukturu. Uz uređene koridore planiraju se nove staze, rampe na raskrižjima te odmorišta s klupama, punionicama za električne bicikle i servisnim minipunktovima. Uz korito potoka predviđeni su i prostori za rekreaciju i vježbanje na otvorenom.

Idejni projekt obuhvatit će i rješenja za oborinsku odvodnju, javnu rasvjetu, komunalnu infrastrukturu, uređenje korita potoka i hortikulturno oblikovanje, kao i rekonstrukciju ili moguće izmještanje autobusnog terminala na Fallerovom šetalištu.

U sklopu ugovora izradit će se tri varijantna idejna rješenja, nakon čega će Grad, temeljem analize, odabrati ono koje će se dalje razrađivati.