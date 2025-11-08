Obavijesti

KOMENTAR: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Grad Zagreb i država ne smiju dozvoliti zaradu na tuđoj muci...

Piše Ivan Pandžić,
Zagreb: Otvorenje Svjetskog seniorskog prvenstva u hrvanju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Suluda je bila zagrebačka odredba da se zgrada kroz dozvole potpuno odvaja od okolnog zemljišta, koje i dalje ostaje u vlasništvu investitora iako je istom dozvolom propisano da je zemljište oko zgrade javne namjene

Slučaj stanara Pavlenskog puta u zagrebačkom naselju Špansko otvorio je puno širi problem koji godinama buja zbog kompliciranog preklapanja zakonske i lokalne regulative. Ali u konačnici sve te regule dovele su do apsurda da privatna tvrtka ili osoba preuzme zemljište oko zgrada, pa čak i prilazne putove i ulaze u garažu, i onda stvara probleme stanarima koji su pošteno platili svoje stanove. Omogućeno je da netko dobro zaradi kroz ucjene, a Pavlenski put nije jedini jer su se neki odvjetnici čak i specijalizirali za takve kupnje. I rekli su nam da je to “lak novac”.

