Grad Zagreb i država ne smiju dozvoliti zaradu na tuđoj muci...

Slučaj stanara Pavlenskog puta u zagrebačkom naselju Špansko otvorio je puno širi problem koji godinama buja zbog kompliciranog preklapanja zakonske i lokalne regulative. Ali u konačnici sve te regule dovele su do apsurda da privatna tvrtka ili osoba preuzme zemljište oko zgrada, pa čak i prilazne putove i ulaze u garažu, i onda stvara probleme stanarima koji su pošteno platili svoje stanove. Omogućeno je da netko dobro zaradi kroz ucjene, a Pavlenski put nije jedini jer su se neki odvjetnici čak i specijalizirali za takve kupnje. I rekli su nam da je to “lak novac”.

