Grad Zagreb objavio javni poziv za sanaciju štete od nevremena: Evo kako do novčane pomoći...

Grad Zagreb otvorio je u utorak javni poziv za dostavu dokumentacije kojom će građani, koji su prijavili štetu putem posebne web aplikacije, dokazati da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb.

Poziv je otvoren trideset dana, odnosno do 4. lipnja, sve informacije dostupne su na službenim web stranicama Grada Zagreba, a svi prijavitelji štete o detaljima Javnog poziva bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte.

Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 ili osobno u pisarnicama gradske uprave, a dodatne informacije dostupne su putem e-mail adrese nevrijeme@zagreb.hr.

Od 30. ožujka do 12. travnja građani su putem posebne web aplikacije prijavili ukupno 4.874 štete na imovini, od čega se 3.851 prijava odnosi na stambene objekte, 881 na osobna vozila, a 142 na poljoprivredne površine i infrastrukturu. Na stambenim objektima najčešće su evidentirana oštećenja krovišta (2767), zatim stolarije (1090), fasada (807) i ograda (577).

Mobilni timovi Grada Zagreba u razdoblju od 7. travnja do 5. svibnja obavili su više od 4.500 terenskih obilazaka, odnosno oko 93 posto prijavljenih lokacija, pri čemu su dodatno dokumentirali i opisali nastalu štetu, a završetak obilazaka očekuje se u sljedećih sedam dana, ovisno o dostupnosti prijavitelja, navode iz Grada.

Temelj za dodjelu pomoći je odluka o novčanoj pomoći koju je Gradska skupština donijela 23. travnja, kojom su utvrđeni kriteriji za ostvarivanje prava. Novčanu pomoć mogu ostvariti fizičke osobe kojima je u nevremenu oštećena imovina, odnosno obiteljska kuća, stan ili osobno vozilo, pod uvjetom da su vlasnici ili suvlasnici oštećene imovine, da su u vrijeme nevremena imali prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu te da su pravodobno podnijeli prijavu štete na poziv Grada Zagreba.

Novčana pomoć odobrava se za oštećenja na obiteljskim kućama uključujući krov, dimnjak, fasadu, vanjske dijelove poput balkona, lođa i terasa, kao i vanjsku stolariju, bravariju i ograde, zatim za oštećenja na stanovima koja se odnose isključivo na vanjsku stolariju i vrata, te za oštećenja na osobnim vozilima. Visina pomoći iznosi 70 posto procijenjene štete, s tim da ona može iznositi najviše 15.000 eura za građevine i najviše 5.000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura.