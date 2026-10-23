Grad Zagreb odabrao upravitelja Jakuševca: Posao od 49 milijuna eura opet dobio HIS

Grad Zagreb odabrao je zajednicu ponuditelja predvođenu tvrtkom HIS iz Donje Višnjice za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec, s ponudom od 48,97 milijuna eura bez PDV-a, a iste tvrtke odlagalištem su upravljale i prethodne četiri godine.

Odluku o odabiru zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević donio je 6. listopada, a objavljena je u petak, vidljivo je iz Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Ponuda zajednice u kojoj su uz HIS kao nositelj još i Eko-Flor Plus iz Oroslavja te zagrebačke tvrtke C.I.A.K. i Tigra bila je jedina pristigla na natječaj, a ponude su otvorene 3. rujna.

Grad ju je ocijenio valjanom i ekonomski najpovoljnijom. Grad će s odabranim tvrtkama sklopiti okvirni sporazum na četiri godine, a poslove će naručivati Zagrebački holding.

Osim prihvata i ugradnje otpada, natječajem su obuhvaćeni i veći građevinski radovi na odlagalištu, među ostalima, armiranje pokosa ploha na kojima su se dogodili odron i eksplozija, radovi na postizanju konačnog oblika odlagališta na pojedinim plohama i postavljanje geomembranskih prekrivki.

Iste tvrtke odlagalištem upravljaju i na temelju prethodnog četverogodišnjeg okvirnog sporazuma, koji je Grad s njima sklopio 2022. za oko 23,5 milijuna eura bez PDV-a.

Protiv odluke o odabiru žalba se Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave može podnijeti u roku od 10 dana od njezina primitka. Naručitelj u ovom postupku ne primjenjuje rok mirovanja.