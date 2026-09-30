20 kamiona Čistoće na ulicama Zagreba. Stigli su i na Jakuševec da ne bi došlo do požara smeća

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu ušao je u treći dan budući da dogovor s gradskom upravom nije postignut, te su u srijedu na zagrebačke ulice izašla dva tramvaja, voze i autobusi linije prema KBC-u Zagreb te jedna brza linija iz Velike Gorice, a izašlo je i 20 kamiona Čistoće.

Danas će voziti četiri autobusa linije 228 Borongaj-KBC Zagreb te brza linija 330 Velika Gorica – Glavni kolodvor, kao i dva tramvaja – linija 12 i 7, rekao je Hini predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da je i danas u gradu 20 vozila, a nekoliko radnika s dva vozila je na platou na Jakuševcu, preventivno kako ne bi došlo do požara, zbog velike količine smeća.

Jučer ujutro na zagrebačke ulice izašli su samo jedan tramvaj i jedan autobus te 20 kamiona Čistoće, a tijekom dana počeli su voziti autobusi na liniji Borongaj-KBC Zagreb.

Sindikalni predstavnici čekaju današnju objavu presude zagrebačkog Županijskog suda koji je jučer, u dvije odvojene odluke odbio prijedloge Zagrebačkog gradskog prijevoznika ZET-a odnosno Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere zabrane štrajka. Konačne presude bit će objavljene danas u 10.30 odnosno 11.30.

Sindikalisti: Neovisno o presudi rješenje su razgovori

Predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić u izjavi Hini potvrdio je da će danas poslati ime svoga predstavnika u arbitražnoj komisiji koja treba utvrditi nužne poslove, no naglašava da je bit postići dogovor s poslodavcem.

Čekamo presudu Suda i nakon nje ćemo donijeti odluku što dalje, vjerujemo da će biti u našu korist, ali neovisno o njoj, mi smo spremni za pregovore.

Već danas možemo se naći, ili kod nas u ZET-u ili u Gradskom poglavarstvu, rekao je Jozić ponavljajući svoj poziv za razgovor gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

"Ne vodi ničemu da smo oni ili mi pred kamerama i dajemo izjave. U interesu građana je da postignemo dogovor", rekao je.

Slično kaže i Hodžić poručivši da će presudu poštivati, kakva god bila. "Ali ona neće potpisati kolektivni ugovor, jer njega potpisuju sindikati i poslodavca. Sastanak, razgovor je rješenje", rekao je.

Gradonačelnik Tomašević ustvrdio je jučer da je trenutno najbitnije arbitražom definirati nužne poslove koji će se obavljati tijekom štrajka pri čemu je naveo da ona još nije počela jer sindikati odugovlače s imenovanjem svojeg predstavnika u tročlanoj arbitražnoj komisiji.

Tomašević je poručio i da je sa sindikatima spreman sjesti za stol tek kada počnu obavljati nužne usluge.

Utorak je u Zagrebu prošao uz znatnije gužve na gradskim cestama, kao i povećano korištenje usluge gradskih javnih bicikala, Bajs, no većih poremećaja u prometu, kao i u radu bolnica, škola i vrtićima nije bilo, a zabilježene su i znatnije količine smeća u gradu.

ZET inače dnevno ostvari oko 400 tisuća putovanja.