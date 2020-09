Grad Županja kupio 600 kila kulena iz mesnice za koju neki tvrde da je gradonačelnikova

Iako službeno nije vlasnik mesnice, zanimljivo je da se izborni stožer HDZ-a otkako je Miličević gradonačelnik, u vrijeme svih izbora, nalazi upravo u prostorijama mesnice As

<p>Grad Županja je u zadnje tri godine potrošio skoro 300.000 kuna na kupnju suhomesnatih proizvoda u tamošnjoj mesnici As. Rekord su oborili prošle godine kada su tamo potrošili 120.691 kunu javnog novca. </p><p>Kako javlja <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/urnebesni-ekskluziv-grad-zupanja-u-godinu-dana-kupio-600-kila-kulena-iz-mesnice-za-koju-se-prica-da-je-gradonacelnikova/?fbclid=IwAR1wGIHAbcqm0TUcXww72HovKV_P476xo3r3NyfFDDUByHdnB3lJ_dtB70s" target="_blank">Telegram</a>, prikriveni vlasnik mesnice je upravo gradonačelnik <strong>Davor Miličević</strong>, ujedno i bišvi zastupnik HDZ-a u 7., 8. i 9. sazivu Sabora. Na upite Telegrama se nije oglasio. </p><p>Suhomesnate proizvode, uglavnom kulen, je gradonačelnik Miličević navodno nosio kao poklone po ministarstvima i državim agencijama. Obzirom da se cijena kreće oko 200 kuna po kilogramu, Grad Županja je samo u prošloj godini kupio više od 600 kilograma tog specijaliteta. </p><p>Iako su to morali, Grad Županija nije uputio poziv za javnu nabavu. </p><p>Kulen iz mesnica As kupili su i u gradskoj tvrtki Komunalac iz Županije. U zadnje tri godine su potrošili skoro 25 tisuća kuna, a samo u prošloj nešto više od 12 tisuća, što znači da su kupili oko 60 kilograma delicije. </p><p>U istoj mesnici kupovale su i druge dvije tvrtke u vlasništvu Grada - Čistoća i Stanbiro. U Asu su kupovali i nadređeni iz Dječjeg vrtića Maslačak, također u vlasništvu Grada. Oni nisu kupovali kulen i kobasice, ali su za svježu svinjetinu i junetinu potrošili oko 218 tisuća kuna u zadnje tri godine. Kupili su i dimljenu slaninu u vrijednosti 6500 kuna zbog "promjene jelovnika", odnosno, za potrebe pripremanja grah variva. </p><p>I tamošnji Crveni križ kupio je u Asu svježe meso koje su u zadnje tri godine ukupno potrošili 235.492 kune. </p><p>Iako službeno nije vlasnik mesnice, zanimljivo je da se izborni stožer HDZ-a otkako je Miličević gradonačelnik, u vrijeme svih izbora, nalazi upravo u prostorijama mesnice As. </p><p>- Da, to se nekako uvriježilo. Uvijek se nešto malo nareže da brže prođe vrijeme u kampanji - komentirao je<strong> Ilija Jelović</strong> za Telegram i tvrdi kako je on, a ne gradonačelnik, jedini i isključivi vlasnik mesnice. </p><p>Za istu mesnicu radi i brat Davora Miličevića, a neko vrijeme radila je i njegova kćer. </p>