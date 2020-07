Građani Novog Zagreba ljuti: 'Buka koja je iznad 50 decibela traje po 24 sata dnevno'

<p>SDP-ov zastupnik u zagrebačkoj Skupštini <strong>Matej Mišić </strong>neprihvatljivim je u nedjelju ocijenio to što se radovi na rekonstrukciji dijela Mosta mladosti izvode i po noći, ne poštujući kućni red, zbog čega građani Novog Zagreba nemaju normalne uvjete za život.</p><p>Zagrebačkog gradonačelnika <strong>Milana Bandića</strong> prozvao je da su mu 'još jednom građani Novog Zagreba, u ovom slučaju Utrina Zapruđa, Travnog i Jakuševca koji su najviše pogođeni bukom radova na mostu Mladost - postali građani drugog reda'.</p><p>- Buka koja je iznad 50 decibela traje po 24 sata dnevno. Radovi se odvijaju s vodenim rezačem betona vrlo često i iza ponoći, zbog čega je došlo do pobune građana, prvenstveno najugroženijih u Šišićevoj ulici, ali i Karla Metikoša te prvih redova zgrada u Zapruđu - rekao je Mišić na konferenciji za novinare.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb je bio pod vodom</strong></p><p>Iako pozdravlja to što se 's obzirom na stanje zagrebačkih mostova' radi rekonstrukcija Mladosti, upozorava da ta problematika traje tri tjedna, od samog početka radova.</p><p>- S obzirom da je prva faza radova najavljena do kraja rujna, očekivati da puna tri mjeseca građani nemaju normalne uvjete za život, barem po noći, je nešto što smatramo neprihvatljivim - naglasio je.</p><h3>Ima li izvođač radova dozvolu 24 sata dnevno raditi</h3><p>Mišić je zagrebačkom gradonačelniku pisanim putem postavio pitanje ima li izvođač radova dozvolu 24 sata dnevno raditi i kolika je najviše dopuštena razina buke po noći. Pozvao ga je, kaže, da se bučni radovi ne odvijaju u vremenu kada postoji kućni red, između 22 i 06 sati. Vijeće mjesnog odbora Utrine i Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb istok na sastancima idući tjedan raspravljat će o buci na nadvožnjaku.</p><p>Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Utrine <strong>Domagoj Ružak</strong> najavio je da će tražiti da se radovi obustave u potpunosti između 22 i 6 sati ujutro ili da se u tom periodu rade radovi koji će biti unutar razine buke koja je dozvoljena "kako bi stanari mogli barem po noći mirno spavati kad već preko dana nemaju mir".</p><p>Mišić je na novinarski upit ustvrdio da je poplava u centru glavnog grada uslijed jakog nevremena prije nekoliko dana pokazala propuste u sustavu. Podsjetio je da je 2007. Grad digao kredit, odnosno izdao obveznice na više od milijardu kuna kojima je trebao biti saniran sustav vodoopskrbe i odvodnje u Zagrebu, no taj je novac preusmjeren na neke druge projekte zbog čega, 'danas imamo posljedice kakve imamo'. Izrazio je sućut obitelji i kolegama vatrogasca koji je tijekom jedne od intervencija sanacije poplave preminuo.</p>