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Građani su za silne milijune dobili jedno priznanje o otpadu

Piše Ivan Pandžić,
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Građani su za silne milijune dobili jedno priznanje o otpadu
Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Građani će sad masno platiti sanacije kojih nije ni trebalo biti da je cjelokupni državni sustav radio svoj posao i bio postavljen kako treba

Već smo se naviknuli na to da političari, kad predstavljaju neku novu regulativu, uvijek govore o tome kako je riječ o najboljem rješenju za problem, olakšanju poduzetnicima, ispravljanju nepravdi, pomoći ugroženima... Svaku, pa i sadržajno opravdanu, kritiku redom proglašavaju politikantstvom. A onda se nakon koju godinu pokažu rupetine u sustavu. Tad ministra koji je branio zakon više nema, a njegov nasljednik sve svaljuje na prethodnika i predlaže najbolja rješenja za problem, olakšanje poduzetnicima, ispravljanje nepravdi, pomoć ugroženima... I tako u krug.

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