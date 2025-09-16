Obavijesti

Građani za 'trezorce' ukupno uplatili 1,32 milijarde eura

Građani za 'trezorce' ukupno uplatili 1,32 milijarde eura
Time je nadmašen prvotno ciljani nominalni iznos izdanja trezorskih zapisa od 1,2 milijarde eura, koje su građani mogli upisati i uplatiti od 8. do 15. rujna

U prvom krugu upisa trezorskih zapisa 28,4 tisuće građana je za "trezorce" ročnosti 91 dana uplatilo 1,32 milijarde eura, dok ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja, što uključuje i prihvaćene ponude institucionalnih investitora u drugom krugu, doseže 1,53 milijarde eura, objavilo je u utorak Ministarstvo financija.

Time je nadmašen prvotno ciljani nominalni iznos izdanja trezorskih zapisa od 1,2 milijarde eura, koje su građani mogli upisati i uplatiti od 8. do 15. rujna, dok su institucionalni ulagači to imali priliku učiniti danas.

Datum izdanja trezorskih zapisa bit će 18. rujna, a datum dospijeća 18. prosinca 2025. godine. Pritom, godišnja stopa prinosa za "trezorce" koje su uplatili građani iznosi 2,6 posto.

Vlada na upisu trezoraca cilja na minimalno 1,2 milijarde eura

Prema danas objavljenim konačnim uvjetima izdanja, 28.424 građana je kupilo 1.327.475 "trezoraca", za što su izdvojili milijardu i 319 milijuna eura. Pritom se "trezorci" kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 993,56 eura. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

Dakle, ostvareni nominalni iznos prvog kruga upisa "trezoraca" iznosi milijardu i 327,5 milijuna eura, a razlika od iznosa koji su građani uplatili se odnosi na spomenuti popust.

Danas su od 9 do 11 sati "trezorce" u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači, a kako je vidljivo iz tablice koju je objavilo Ministarstvo financija, ostvareni nominalni iznos upisa je dosegnuo 200 milijuna eura. Pritom je interes institucionalnih ulagača bio višestruko veći te iznosio 706,4 milijuna eura, no Ministarstvo financija je odlučilo prihvatiti ponude u visini od navedenih 200 milijuna eura.

Institucionalni ulagači će ostvariti nižu stopu prinosa, 1,99 posto, što znači da će na jednom trezorskom zapisu moći zaraditi 4,94 eura.

