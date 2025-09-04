Obavijesti

News

Komentari 0
PRINOS 2,6 POSTO

Vlada na upisu trezoraca cilja na minimalno 1,2 milijarde eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlada na upisu trezoraca cilja na minimalno 1,2 milijarde eura
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Građani će u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica "trezorce" moći upisivati do 15. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu

Novi krug upisa trezorskih zapisa za građane započinje od ponedjeljka, 8. rujna, ciljani nominalni iznos je ukupno 1,2 milijarde eura, a moći će se ulagati u tromjesečne trezorce, uz godišnji prinos od 2,6 posto, najavilo je u četvrtak Ministarstvo financija.

Građani će u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica "trezorce" moći upisivati do 15. rujna do 11 sati, što je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Idući dan, 16. rujna od 9 do 11 sati održat će se drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 18. rujna, datum dospijeća 18. prosinca 2025. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se "trezorci" kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,56 eura.

POMOĆ Vlada za posljedice suše daje 5 milijuna eura, za obitelji na ruralnim područjima milijun
Vlada za posljedice suše daje 5 milijuna eura, za obitelji na ruralnim područjima milijun

Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

I kod ovog izdanja "trezoraca" postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa upisanih u lipnju 2025. godine. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da sredstva iz lanjskog izdanja sjednu na račun.

"Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. rujna.2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 18. rujna 2025.", istaknuli su iz Ministarstva financija.

Pravo na upis u prvom krugu koji počinje u ponedjeljak imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj., pri čemu će, kao i ranije, jedan ulagatelj moći upisati samo jednu ponudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'
DJEVOJČICA SE OPORAVLJA

Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'

Djevojčici je prijetio gubitak noge, ali je spašena. Trošak liječenja je bio gotovo 4000 eura
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025