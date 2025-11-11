Građani zabrinuti zbog naplate parkiranja centra, uključio se AZOP: 'Provodimo nadzor...'

Uvođenje naplate parkiranja u trgovačkom centru Supernova Buzin u Zagrebu otvorilo je pitanje sigurnosti i privatnosti osobnih podataka građana. Posjetitelji su iznenađeni novim sustavom koji automatski prepoznaje registarske oznake vozila i prati trajanje parkiranja, a njihova najveća bojazan jest kako privatne tvrtke dolaze do podataka o vlasnicima automobila iz službenih evidencija Ministarstva unutarnjih poslova (MUP).

Naime, u Supernovi nije postavljena fizička rampa, već se naplata vrši na način da prva tri sata parkiranja budu besplatna, a nakon toga svaki sat stoji tri eura. Ukoliko vozači ne plate parkiranje na automatu, dobit će uplatnicu na kućnu adresu. Upravo ova praksa izaziva zabrinutost jer podrazumijeva da trgovački centar ili tvrtka koja upravlja naplatom parkiranja ima pristup osobnim podacima vlasnika vozila.

Iz Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pojašnjavaju da privatne tvrtke mogu doći do podataka vlasnika vozila samo ako im to odobri lokalna samouprava. “Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pravne osobe kojima jedinice lokalne samouprave daju ovlasti mogu obavljati nadzor parkiranja na vremenski ograničenim mjestima, što im daje pravnu osnovu da od MUP-a pribave potrebne podatke o vlasnicima vozila,” navode iz AZOP-a.

Međutim, Supernova Buzin nema takvo odobrenje lokalne samouprave za samostalno upravljanje parkiralištem niti naplatu u svoje ime. Umjesto toga, naplatu provodi tvrtka Nexobility Park d.o.o., specijalizirana za kontrolu parkiranja. Prema njihovim riječima, pristup osobnim podacima vlasnika vozila koristi se isključivo u slučaju kršenja uvjeta korištenja parkirališta, odnosno kada vozač premaši besplatno vrijeme, ne plati parkiranje i napusti prostor.

Za izdavanje uplatnice na kućnu adresu, Nexobility Park koristi odvjetnika koji na temelju članka 14. Zakona o odvjetništvu može zatražiti podatke od nadležnih tijela poput MUP-a. No, ostaje nejasno tko je ovlastio odvjetnika ili Nexobility Park za pristup tim podacima, jer zakon zahtijeva jasnu i konkretnu javnu ovlast.

Supernova Grupa tvrdi da je cijeli proces usklađen sa zakonskim pravilima i da je provjeren s AZOP-om i MUP-om. Međutim, AZOP je potvrdio da provodi nadzor nad Nexobility Park d.o.o. te će po završetku postupka javnosti dati sve relevantne informacije.

Ovaj model naplate parkiranja nije izoliran slučaj – slični sustavi uvedeni su u brojnim trgovačkim centrima diljem Hrvatske. Pitanje legalnosti pristupa osobnim podacima i zaštite privatnosti građana tako ostaje otvoreno, a AZOP je u prošlosti već izrekao kazne zbog zloupotrebe pristupa MUP-ovim podacima.