U Saboru je u utorak izbila žestoka rasprava o ekomafiji i zdravstvu, a premijer je izazvao kritike svojim kontroverznim izjavama. Građani se pitaju hoće li se politička klima promijeniti do sljedećih izbora.
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Građanska pobuna može stvoriti političku klimu za izbore
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Sabor nikad nije bio Dom lordova, ali u utorak je podsjećao na bojišnicu, ili još bolje birtiju, “kokošinjac”, kako bi rekao Zlatko Vitez, u kojemu se nisu birale riječi. Ivanu Kekin, koja je prozvala ekomafiju, premijer je opleo paternalističkom, seksističkom “dosjetkom”: “Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće”.
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