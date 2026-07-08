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KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Građanski aktivizam jedina je brana zlosilju moćnih

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Građanski aktivizam jedina je brana zlosilju moćnih
Foto: Facebook, canva
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