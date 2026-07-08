Novi Zakon o pomorskom dobru propisuje da su plaže javno dobro i da se građanima ne smije zapriječiti pristup moru niti naplaćivati ulaz.Tko je u pravu? Pa očito Miletić
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Građanski aktivizam jedina je brana zlosilju moćnih
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Svi smo se zapanjili nad Trumpovim pozivom šefu Fife. Logično. Ali nitko nije šokiran činjenicom da HDZ vlada praktički svim sportovima u ovoj zemlji. Od nogometa do skijanja, sve je HDZ. Pa njima ne trebaju urgentni telefonski pozivi, oni sve riješe unaprijed.
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