Gradi se državna cesta od tri mil. eura u Sl. Brodu. Butković: 'Ovim rješavamo veliko pitanje'

Tvrtka Strabag uvedena je u utorak u posao izgradnje državne ceste DC431 i to dionice od DC3 (Sjeverna vezna cesta) do sjevernog ulaza u holding Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, vrijednog 3,15 milijuna eura bez PDV-a, u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.

Svrha tog cestovnog projekta je unapređenje prometne povezanosti tog dijela Slavonskog Broda i kvalitetniji pristup gospodarskoj zoni, uz rasterećenje gradske prometnice od teretnih vozila i gužvi. Rok izvođenja radova je devet mjeseci.

"Time ćemo riješiti veliko pitanje kad govorimo o tranzitu kroz Slavonski Brod. Prednost uvijek imaju takvi projekti, usmjereni ka rasterećenju i rješavanju uskih grla, a ova prometnica to sigurno jest. Hvala gradonačelniku i županu koji su se zalagali za provedbu projekta", poručio je Butković.

Slavonski Brod: Ministar Butkovi​ć na ​početku radova izgradnje ​​spojne ceste prema holdingu ​Đur​o ​Đ​aković | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir od većih radova u okviru projekta izdvojio je izgradnju mosta preko lateralnog kanala, dugog 40 metara. Projekt uključuje i jedan kružni tok.

Budimir se dotaknuo i ostalih projekta koji bi trebali biti realizirani u Slavonskom Brodu - za produžetak Svačićeve ulice, vrijedan oko dva milijuna eura, čeka se otvaranje natječaja za aglomeraciju, a za istočnu veznu cestu, koja je nova obilaznica i spoj do Zone Bjeliš i Luke, treba još ishoditi građevinsku dozvolu. To je projekt vrijedan oko 20 milijuna eura.

Slavonski Brod: Ministar Butkovi​ć na ​početku radova izgradnje ​​spojne ceste prema holdingu ​Đur​o ​Đ​aković | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

"Intenzivno radimo i prisutni smo na svim cestama Brodsko-posavske županije", poručuje Budimir.

Zadovoljni zbog bolje povezanosti grada i gospodarske zone bili su i gradonačelnik Mirko Duspara i župan Danijel Marušić. "Kad sam postao župan, ovaj je projekt bio jedan od prvih o kojima smo razgovarali. Vremena se mijenjaju, a s njima i ovakvi projekti. Zahvalan sam na svakom od njih. U Hrvatskim cestama vidimo dobre suradnike", kazao je župan Marušić.

Slavonski Brod: Ministar Butkovi​ć na ​početku radova izgradnje ​​spojne ceste prema holdingu ​Đur​o ​Đ​aković | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Gradonačelnik Duspara, pak, kazao je da će ralizacijom ovog projekta Industrijska zona Đuro Đaković biti izravno povezana s državnom cestom, a samim time bolje i s autocestom A3. "Riješit ćemo se kamiona koji prolaze kroz grad. Odahnut će zbog toga građani, ali i gospodarstvenici", istaknuo je Duspara.