Gradonačelnica Iloka o nesreći broda na Dunavu: 'Važno nam je izbjeći ekološku katastrofu...'

U stup mosta na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke noćas oko 1,55 sati udario je njemački teretni brod koji je prevozio teret u baržama, pri čemu je potonula barža s oko 1000 tona umjetnog gnojiva, potvrđeno je u petak iz Grada Iloka.

"Svi članovi posade su dobro, a teretni brod i druga barža su neoštećeni. Trenutačno još nema podataka je li došlo do ulaska vode u spremnike barže", objavila je iločka gradonačelnica Marina Budimir na Facebook stranici Grada Iloka.

Plovilo je u nadležnosti vlasti Republike Srbije, koje provode očevid plovidbenog incidenta. Inspektori za vode pokrajinskog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uzet će uzorke vode za analizu kako bi se utvrdio utjecaj tog incidenta na okoliš, navodi se u priopćenju srpskog ministarstva okoliša.

- Sve nadležne službe s hrvatske i srpske strane su na terenu. Mislim da je jako bitno da obje države situaciju shvate ozbiljno i da zajedničkim snagama pokušamo pomoći da se situacija što prije riješi. Važno je da izbjegnemo ekološku katastrofu. Vjerujem da još imamo vremena nešto učiniti da smanjimo njezine razmjere, rekla je Budimir za HRT i dodala:

- Vjerujem da je most stabilan, ali stručne službe moraju izaći na teren i utvrditi stabilnost, oštećenja se ne vide golim okom. Cestovni promet je zatvoren, ali promet rijekom se i dalje odvija. Jasno da ovaj most nedostaje kad god dođe do zatvaranja. Naša policija učinila je sve da se promet odvija nesmetano i da se ne stvara gužva, rekla je Budimir.

- Kad se sagledaju sve činjenice, znat ćemo što je uzrok nesreće, rekla je Budimir.

Iz PU vukovarsko-srijemske izvijestili su kako je do daljnjega zatvoren granični prijelaz Ilok-Bačka Palanka pa apeliraju na građane koji namjeravaju prijeći državnu granicu Hrvatske prema Srbiji da koriste alternativne granične prijelaze.

Srbijanski mediji navode kako je o incidentu obaviješten Sekretarijat Vlade AP Vojvodine, a za sada nije poznato kako će ogromna količina umjetnog gnojiva u vodi utjecati na okoliš.