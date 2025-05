Gradonačelnica Samobora o izborima, Rimcu i Kreši Beljaku: 'U gradu ima jedna rečenica...'

Nakon dvanaest godina vladavine Kreše Beljaka, šefa HSS-a, Samoborci su na prošlim lokalnim izborima izabrali Petru Škrobot iz Focusa za gradonačelnicu koja sada ide po drugi mandat. Suočit će se 18. svibnja s Beljakom, ali, kako kaže, ne strahuje jer su njegove politike prošlih godina bile promašene. Grad je tada vodio, kako kaže Škrobot, njegov zamjenik jer je on većinu vremena provodio u saborskim klupama. Dok su drugi gradovi rasli, koristili pretpristupne europske fondove i ulagali u razvoj, Samobor je, ističe, godinama stajao. Za vrijeme njenog mandata Samobor je dvaput proglašen najboljim gradom za gospodarstvo, ima jednu od najnižih stopa poreza u Hrvatskoj i besplatan javni gradski prijevoz za sve građane.

Krešo Beljak, koji je godinama vodio Samobor dosta 'udara' po vama i načinu na koji vodite grad. Što biste mu poručili?

Kada netko nakon dvanaest godina na čelu grada danas vodi kampanju temeljenu isključivo na napadima, lažima i osobnim diskreditacijama, to jasno pokazuje da više nema što ponuditi. Gospodin Beljak najviše govori o meni jer nema program, viziju nema već odavno i što mu drugo preostaje. Građani to jako dobro vide i pamte. U posljednje četiri godine naslušala sam se svakakvih konstrukcija i neistina, ali u tim lažima postalo je jasno da njegov politički narativ više nema nikakav sadržaj.

Krešo Beljak je zapravo nedavno sam priznao ono što građani Samobora već godinama osjećaju – da su njegove politike u proteklih dvanaest godina bile promašene. Iza velikih riječi ostali su promašeni eksperimenti, a Samobor je godinama bio poligon za osobne političke ambicije. Umjesto suradnje, zatvorio je vrata prema državnim institucijama, marginalizirao grad u ključnim razvojnim procesima i ostavio ga bez vizije i smjera.

Dok su drugi gradovi rasli, koristili pretpristupne europske fondove i ulagali u razvoj, Samobor je godinama stajao. Beljak je bio zauzet saborskim klupama i osobnim političkim ambicijama, dok je grad bio zapostavljen. Nije bilo vizije, nije bilo odgovornosti, nije bilo stvarne volje za rad.

Treba jasno reći i to da u svom posljednjem mandatu gospodin Beljak gotovo da i nije bio prisutan u Samoboru. Grad je u stvarnosti vodio njegov zamjenik, dok se on već potpuno okrenuo nacionalnoj politici. Mnogi naši sugrađani to mu s pravom zamjeraju. Danas, kada se njegova politička konstrukcija urušava, pokušava kroz spinove i provokacije ostaviti dojam da sam odlučuje o svom povlačenju. Građani znaju da nije tako.

U manje od četiri godine pokrenuli smo projekte koje građani danas vide, koriste i osjećaju u svakodnevnom životu. I to nije samo moj dojam. To je poruka koju svakodnevno čujem od brojnih Samoboraca. Ljudi znaju tko je godinama obećavao, a tko danas isporučuje. Znaju razliku između prazne retorike i konkretnih rezultata.

Nijedan građanin kojem je stalo do budućnosti Samobora ne želi povratak na staro. U Samoboru postoji rečenica koju često čujem na terenu, a ona glasi – tko još vjeruje Kreši Beljaku. I to dovoljno govori.

Ta priča u Samoboru više ne prolazi. Građani jasno vide tko radi, tko donosi konkretne rezultate i tko grad vodi odgovorno. I ono najvažnije svjesni su da se u prošlost ne vraćamo. Ne vraćamo se u vrijeme kada su odlučivale stranačke iskaznice, kada je vladao nepotizam i kada su se interesi građana stavljali u drugi plan. Samobor je danas grad koji zna što hoće i bira put razvoja, a ne povratka unatrag.

Idete ponovno u utrku za gradonačelnicu Samobora. Kako biste ocijenili svoj rad u proteklom razdoblju, odnosno na što ste ponosni, a za što mislite da je moglo bolje?

Tako je, ponovno ulazim u ovu utrku s osjećajem ponosa i velikom zahvalnošću zbog svega što smo u proteklom mandatu zajedno ostvarili. Kada se osvrnem na ove četiri godine, mogu iskreno reći da iza sebe ostavljamo snažan trag konkretnih rezultata.

Većina političara prvi mandat često koristi za prilagodbu i uhodavanje, ali u Samoboru je od prvog dana bilo drugačije. Krenuli smo snažno i odlučno, a tempo rada zadržali smo kroz cijeli mandat. Danas, kada pogledam sve što smo pokrenuli i realizirali, sigurna sam da građani prepoznaju razliku.

Ponajprije, izgrađena su dva nova vrtića, a treći je u izgradnji. Gradimo novu osnovnu školu sa sportskom dvoranom. Nova škola u vojarni prva je nova škola u Samoboru nakon dugih 50 godina. U tijeku su i nekoliko desetljeća obećavani radovi na dogradnji škole i izgradnji dvorane u Bregani koji odlično napreduju.

Samobor je danas grad s najvećim napretkom u kvaliteti života, dvaput proglašen najboljim gradom za gospodarstvo, s jednim od najnižih stopa poreza u Hrvatskoj i besplatnim javnim gradskim prijevozom za sve građane. Imamo digitalnu i transparentnu gradsku upravu, bilježimo snažan rast poduzetništva i ulažemo rekordna sredstva u komunalnu infrastrukturu. Samo na širem području grada obnovljeno je više od 70 parkova i igrališta, a izgrađeni su i brojni novi sadržaji za djecu i obitelji.

Na što sam ponosna? Na to što smo isporučili konkretne rezultate. Na to što smo pokazali da se i u jednom mandatu može napraviti puno ako postoji znanje, volja i odgovornost.

Što je moglo bolje? Uvijek postoji prostor za napredak i uvijek može bolje. Administrativne procedure, zakonske prepreke i složeni imovinsko-pravni odnosi ponekad usporavaju realizaciju, ali upravo zato se i dalje zalažemo za jednostavnije i učinkovitije rješenje u interesu građana. Učimo, mijenjamo se i rastemo sa svakim izazovom.

Koji su tri ključna projekta koja planirate pokrenuti ili završiti ako osvojite novi mandat?

Kada osvojim novi mandat, fokus će biti na dovršetku ključnih projekata koji su već u realizaciji, ali i na pokretanju novih koji su važni za dugoročni razvoj Samobora. U tijeku su generacijski projekti poput izgradnje nove osnovne škole i sportske dvorane u Samoboru, izgradnji sportske dvorane i dogradnji škole u Bregani te vrtića u Perivoju, a njihov završetak bit će među našim prvim zadacima.

Istovremeno, krećemo s novim velikim projektima koji odgovaraju na stvarne potrebe naših građana. To su gradnja doma za umirovljenike, zatvorenog bazena i nove gradske tržnice, sadržaja koji Samoboru nedostaju i koje naši sugrađani već dugo priželjkuju.

Uz to, nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, proširenje vrtićkih kapaciteta te razvoj javnih prostora i sadržaja koji podižu kvalitetu života u svim dijelovima grada. Naš cilj ostaje jasan, Samobor koji raste s ljudima i za ljude.

Samobor je sve poželjniji gradić za život te se sve više ljudi doseljava. No potrebno je imati i uvjete za to. Radite li na tome?

Da, na tome radimo svakodnevno. Samobor je sve poželjniji za život, a to nas veseli, ali i obvezuje. Svako naselje, svaka nova obitelj, svako dijete koje ovdje odrasta zaslužuju kvalitetne uvjete i upravo na tome gradimo naš pristup. Zato kontinuirano ulažemo u izgradnju dječjih vrtića, škola, prometnica, komunalnu infrastrukturu i javne sadržaje. Ne radimo samo na brojkama, nego na stvarnim uvjetima za kvalitetan, miran i siguran život. Rješavamo ono što je godinama stajalo po strani i stvaramo temelje za još jači i uravnoteženiji razvoj u godinama koje dolaze. To je izrazito odgovorno, ali vjerujem da upravo to treba biti cilj svakog grada – da raste, razvija se i živi punim plućima u korist svih svojih građana.

Hoće li Samobor ikada doživjeti da željezničku prugu?

Ono na što sam posebno ponosna jest činjenica da smo u ovom mandatu uveli besplatan javni gradski prijevoz na području Samobora. Gradski prijevoz godinama je bio jedan od najvećih problema i redovita tema lokalnih izbora, ali je ostajao neriješen. Građani su se godinama suočavali s izuzetno skupim kartama, starim i neadekvatnim autobusima te čestim kašnjenjima. Tek sada, prvi put, to je sustavno i konkretno riješeno na korist svih naših građana. Što se tiče povezivanja sa Zagrebom i ostatkom Zagrebačke županije, moram iskreno reći da me frustriraju zakoni koji nam i dalje drže ruke vezanima. Naime, za prometovanje između županija potrebne su posebne dopusnice koje Ministarstvo prometa nije izdavalo gotovo deset godina. Zbog toga Samobor i dalje ovisi o postojećem međugradskom prijevozu prema Zagrebu, bez mogućnosti da uvedemo dodatne linije koje bi bile prilagođene stvarnim potrebama građana.

Još je više zabrinjavajuće da je Hrvatska jedina zemlja u Europskoj uniji koja još uvijek nema zakon o liberalizaciji autobusnog prijevoza. Da čitateljima objasnim jednostavno – ono što se dogodilo s taksi prijevozom, gdje su se pojavile nove opcije poput Ubera i Bolta zahvaljujući promjeni zakona, to isto već se trebalo dogoditi i s autobusnim linijama. Takav zakon omogućio bi nam da kao lokalna samouprava samostalno organiziramo bolji, češći i pristupačniji prijevoz bez višegodišnjih administrativnih prepreka.

Mi smo spremni preuzeti odgovornost i uspostaviti učinkovit i funkcionalan sustav, ali trenutačni zakonski okvir to jednostavno ne dopušta. Vjerujem, međutim, da se to uskoro mora promijeniti jer ćemo kao članica Europske unije biti primorani uskladiti zakonodavstvo s europskim standardima. A kada se to dogodi, konačno ćemo moći riješiti pitanje javnog prijevoza između Samobora i Zagreba na način koji naši građani zaslužuju.

Što se tiče željezničke pruge, tijekom ovog mandata održala sam niz sastanaka s nadležnim tijelima i izrađena je nova studija. Međutim, riječ je o projektu koji traži goleme investicije, podršku države i višegodišnju pripremu. Realno, to je dugoročan projekt koji se, nažalost, neće realizirati u sljedećih deset ili dvadeset godina. I dalje ćemo zagovarati željeznicu kao opciju, ali građanima nećemo prodavati iluzije.

Na koji način ćete odgovoriti na ekološke izazove – konkretno, gospodarenje otpadom i zaštita okoliša? Kakva je budućnost projekta sanacije odlagališta otpada Trebež?

Kada sam preuzela odgovornost za vođenje grada, Komunalac Samobor bio je praktički pred bankrotom. Zatečeno stanje bilo je alarmantno – od ozbiljnih financijskih gubitaka, zastarjele opreme i loših radnih uvjeta, pa sve do izgubljene dozvole za gospodarenje otpadom. Sve to bio je rezultat godina lošeg upravljanja, političkog kadroviranja i nebrige prema radnicima i građanima. U trenutku preuzimanja, ukupni akumulirani gubitak poduzeća iznosio je 2,3 milijuna eura, a 25 posto zaposlenika primali su plaću ispod zakonskog minimuma.

Zato sam kao gradonačelnica, zajedno s direktorom Komunalca Renatom Ragužem, krenula u temeljitu stabilizaciju i potpunu preobrazbu poduzeća. Provedena je revizija poslovanja, sanirani su dugovi, smanjen je broj administrativnih radnih mjesta, a ostvarene uštede preusmjerene su u povećanje plaća terenskim radnicima. Potpisan je novi kolektivni ugovor s boljim pravima za zaposlenike, uvedena je zaštitna oprema, obnovljene su baze i nabavljena je nova mehanizacija i oprema vrijedna više od 2,4 milijuna eura.

Posebno sam ponosna na to što smo uspostavili moderan, pravedan i učinkovit sustav gospodarenja otpadom. Građani sada plaćaju prema stvarno predanoj količini miješanog otpada zahvaljujući sustavu čipiranih kanti i otpadomjera. Uvođenje novog sustava za građane nije imalo nikakvog dodatnog troška, a financiran je dijelom sredstvima Grada, Komunalca i Fonda za zaštitu okoliša. Uz to, uvedeni su popusti za kompostiranje, pelene i korisnike u teškoj socijalnoj situaciji. Danas smo prvi grad u Zagrebačkoj županiji po odvojenom prikupljanju otpada, s postotkom od gotovo 38 posto, ispred svih većih gradova u regiji.

Što se tiče sanacije odlagališta Trebež, važno je reći da odlagalište više nije aktivno i da je sanirano. Trenutno je u fazi monitoringa koji će trajati oko 25 godina, a obuhvaća praćenje kvalitete tla, vode i plinova. Time smo kao grad pokazali odgovornost prema okolišu i budućim generacijama.

Sve što smo napravili, od transparentnog upravljanja preko digitalizacije sustava i ulaganja u ljude i opremu, jasno pokazuje da se može i drugačije. Mi ne zatvaramo oči pred problemima, mi ih rješavamo. I to na način koji dugoročno osigurava održivost, zaštitu okoliša i poštovanje prema svakom čovjeku koji u ovom gradu živi i radi.

Ekološki izazovi ne mogu se rješavati populizmom i improvizacijom. Rješavaju se odgovornošću, znanjem i vizijom! Upravo onako kako smo to učinili i u ovom mandatu.

Kakav odnos imate danas sa Dariom Zurovcem? Bili ste skupa u Fokusu i gradonačelnik je susjednog grada.

Gospodina Zurovca doživljavam kao i sve druge kolege gradonačelnike, kao osobu koja obnaša funkciju u svojoj sredini. On je gradonačelnik susjednog grada i u tom kontekstu imamo korektan institucionalni odnos, kao što ga nastojim imati sa svim dužnosnicima bez obzira na stranačku pripadnost. Meni stranačke boje nikada nisu bile prepreka kada su na stolu interesi Samobora. Uvijek sam spremna surađivati sa svima koji žele doprinositi razvoju i dobrobiti našeg grada. Politika mora služiti građanima, a ne osobnim ili stranačkim ambicijama i to je stav kojeg se držim od prvog dana.

Biste li pozvali Rimac Automobile u Samobor, ako bude imao problema u Svetoj Nedelji?

U Samoboru su apsolutno svi poduzetnici dobrodošli. Kroz posljednje četiri godine aktivno gradimo poticajnu i stabilnu poslovnu klimu, temeljenu na transparentnosti, predvidivosti i otvorenosti za suradnju. Vjerujem da su ozbiljne investicije važne za cijelu regiju, a naš je zadatak kao lokalne vlasti stvoriti uvjete u kojima će se svatko tko ulaže osjećati sigurno, poštovano i podržano.

Zašto bi Vas Samoborke i Samoborci trebali ponovno izabrati?

Građani bi me trebali ponovno izabrati jer iza mene stoje rezultati, a ne obećanja. U manje od četiri godine pokrenuli smo projekte koji su godinama stajali u ladicama, riješili probleme koji su se desetljećima gurali pod tepih i pokazali da se može voditi grad odgovorno, transparentno i s jasnom vizijom. Pokazali smo da znamo kako, da imamo volju, znanje i tim koji može odgovoriti na izazove. Nisam ovdje zbog funkcije, nego zato što volim ovaj grad i vjerujem da može i mora biti još bolji. U novom mandatu želim nadograditi sve što smo postigli i otvoriti novu fazu razvoja Samobora.