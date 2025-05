Izborni troškovi: Kako se trošilo u Zagrebu, Splitu, Osijeku...

Od donatora su najviše dobili HDZ-ovi Herman i Ivan Radić, pokazuju u ponedjeljak objavljena financijska izvješća.

Tomašević (Možemo i SDP), aktualni gradonačelnik Zagreba na izbornu je promidžbu u dva mjeseca, od 6. ožujka do 10. svibnja, potrošio 47.700 eura, a od donatora dobio upola manje, 24.400 eura. Najviše je potrošio na plakate, 26.500 eura, a značajnu stavku čini mu i oglašavanje na radiju, za što je potrošio oko 6.200 eura. Te je poslove odradio preko tvrtke Initiative.

Potencijalnim biračima obraćao se i putem društvenih mreža za što je, preko tvrtke Riddle ride, potrošio oko osam tisuća eura.

Donatore i donacije, njih 836, popisao je na 34 stranice. Kao i kod svih dosadašnjih donacija stranci Možemo i njenim kandidatima, donatori uplaćuju po desetak, eventualno po stotinjak eura, pa su mu tako, primjerice, saborske zastupnice Možemo Urša Raukar Gamulin i Ivana Kekin, donirale po 150 eura.

Izborni troškovi HDZ-ova kandidata Hermana iznose 37.300 eura, najveći pojedinačni je za najam Tvornice kulture, 6.250 eura. Biračima se, proistječe iz izvješća, najviše obraćao putem portala, njih šest, kojima je uplatio po 3.750 eura.

Od donatora je dobio 49.250 eura, a najveću donaciju mu je uplatila tvrtka Mas 4, u iznosu od 10.000 eura.

Treće mjesto po troškovima drži aktualni splitski gradonačelnik Puljak koji je potrošio gotovo 37.000 eura, pretežito na oglašavanje na portalima i putem bilboarda. Od donatora je dobio 18.950 eura, a najviše mu je donirala tvrtka QB Designo iz Zagreba, 10.000 eura.

Zagreb: Bez donacija Bernardić i Jonić, bez troškova Kalinić

Nezavisna Marija Selak Raspudić, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, na promidžbu je potrošila 20.200 eura, a od donatora dobila 30.540 eura.

Kod njenih troškova, najveću stavku čine grafičke i tiskarske usluge (6.760 eura), zatim troškovi zakupa i najma površina u Zagrebu (3.900 eura), te plakata (4. 350 eura).

Najveći su joj donatori široj javnosti nepoznati Ante i Kristina Tabak koji su joj uplatili po 3.500 i 3.000 eura, koliko joj je uplatila i Martina Gjureković.

Iako su njegovi plakati širom Zagreba, Davor Bernardić (NL Servus Zagreb) u svom izvješću o troškovima ih ne spominje. Navodi kako je ukupno potrošio 1.541 euro, i to na oglašavanja na društvenim mrežama. Donacija nije imao.

Nema ih ni Tomislav Jonjić (NL Tomislav Jonjić) koji navodi da je na promidžbu potrošio samo 854 eura. Troškove je iskazao u 34 stavke, od kojih se 18 odnosi na reprezentaciju i hranu, u iznosima od 1,70 do 36,35 eura.

Pavle Kalinić (NL Pavle Kalinić) navodi da na promidžbu nije potrošio ništa, a da je jedinu donaciju, u iznosu od 50 eura, uplatio sam.

Troškovi Ivice Lovrića (Plavi grad) iznose 7.600 eura, uglavnom za oglašavanje na društvenim mrežama i radiju. Od donacija je prikupio 2.000 eura, od kojih mu je 1.000 uplatio Otto Barić, kandidat za njegova zamjenika na čelu Zagreba.

Split: Donatori 'zaobišli' četvero od šest kandidata

Od šestero kandidata za gradonačelnika Splita, donatori su 'zaobišli' njih četvero: Davora Matijevića (SDP/Možemo/Direkt), Željka Keruma (HGS), nezavisnu Marinu Kovačević te Mostova Franka Kelama. Kovačević i Kelam navode i da za izbornu promidžbu nisu potrošili ni cent.

HDZ-ov Tomislav Šuta je od 22. travnja do 89 svibnja za oglašavanje na društvenim mrežama i preko bilboarda potrošio 19.673 eura, a primio deset donacija u ukupnom iznosu 10.100 eura. Najviše mu je donirao, 2.500 eura, poduzetnik Marko Župa.

SDP-ov Matijević je od 8. siječnja do 9. svibnja potrošio 12.324 eura na usluge agencija i grafičke i tiskarske usluge, dok je Kerum od 24. travnja do 9. svibnja prijavio izborni trošak od 6.721 euro i to na usluge studentskog servisa.

Rijeka: Najviše trošio Vukorepa, Rinčić dobila najviše donacija

Od šestero gradonačelničkih kandidata u Rijeci, po troškovima prednjači kandidat HDZ-ove koalicije Denis Vukorepa. Od 18. travnja do 9. svibnja za oglašavanje putem radija, portala i bilboarda potrošio je 29.794 eura. U istom je razdoblju primio samo tri donacije, u ukupnom iznosu 10.000 eura, među kojima i onu Riana Bukše, bivšeg člana Uprave Jadrolinije.

Iva Rinčić (AM, Unija, Centar, HSU, Fokus, Alternativa) potrošila je malo manje, ali dobila najviše donacija. Od 15. siječnja do 10. svibnja na promidžbu je potrošila 23.060, a od 20 donatora dobila 20.967 eura. Iako su joj poneki donirali i po par eura, najveća donacija od 10.000 eura je od tvrtke A.A.N d.o.o. iz Rijeke.

Kandidatkinja SDP-ove koalicije Sandra Krpan od 28. veljače do 9. svibnja potrošila je 21.479 eura, većinom na bilboarde, a dobila četiri donacije u iznosima po 2.000 i 1.000 eura, a ukupno 7.000 eura.

Najmanje je potrošio Nebojša Zelič (Možemo) – 503 eura od 21. travnja do 9. svibnja i to na oglašavanje putem društvenih mreža, dok je primio 185 eura donacija.

Aktualni gradonačelnik Rijeke, nezavisni Marko Filipović, potrošio je, također, skromnih 707 eura za oglašavanje na Facebooku od 10. travnja do 10. svibnja. Donacije, tvrdi, nije dobio.

I kandidatkinja Mostove koalicije Petra Mandić navodi da je za oglašavanje na radiju od 16. travnja do 10. svibnja potrošila svega 1.035 eura te da donacije nije primila.

Osijek: Najviše potrošio Marijašević

Od četiri osječka gradonačelnička kandidata, najviše je, 22. 400 eura, potrošio Vjeran Marijašević, kandidat SDP-a i Možemo. Najviše je donacija dobio HDZ-ov Radić koji je na izbornu promidžbu potrošio oko 13.700 eura.

Radiću su donatori uplatili 34.500 eura, Marijaševiću ni eura, kao ni Domagoju Bendekoviću (HDSSB/HSS), ni Zlatku Ahiću (koalicija DOMINO) koji pak navodi da nije imao ni izbornih troškova.