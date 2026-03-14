Obavijesti

News

Komentari 5
POTUŽIO SE NA TRETMAN

VIDEO Gradonačelnik Banje Luke: 'Pretresli su me na granici s Hrvatskom, doveli su i pse'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Draško Stanivuković/Instagram

Stanivuković je u subotu poručio kako ga način na koji je tretiran na granici s Hrvatskom neće obeshrabriti niti potaknuti na revanšizam

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković u subotu se ponovo potužio na tretman kojemu je bio izložen pri prelasku granice BiH i Hrvatske, ustvrdivši kako su ga tom prigodom pretresali i zadržali duže od sata.

- Dobrodošlica u Hrvatsku - ponovo zadržavanje, ponovo pretres koji počinje sličiti na torturu. Ovog puta uz odvođenje u garažu i pse koji njuškaju, uz poruku da se pomaknem kako ne bih smetao psima dok rade posao - napisao je Stanivuković na Instagramu uz kratku snimku s graničnog prijelaza.

Nakon pretrage vozila Mercedes koje je koristio, dopušteno mu je nastaviti put. Stanivuković je i ranije prosvjedovao uz tvrdnju kako je bio izložen neprimjerenom postupanju kada je 10. veljače prelazio granicu s Hrvatskom.

Tada je morao platiti i kaznu od 700 eura na temelju prekršajne prijave koja je protiv njega podnesena zbog nastupa i govora koji je prije toga održao u Gračacu na Svetosavskoj akademiji, kada je veličao tzv. republiku srpsku krajinu. Stanivuković je u subotu poručio kako ga način na koji je tretiran na granici s Hrvatskom neće obeshrabriti niti potaknuti na revanšizam.

Napisao je kako građani Hrvatske ne trebaju strahovati da će im se nešto takvo dogoditi u Banjoj Luci ili drugdje na teritoriju Republike Srpske, a vlastima u Hrvatskoj poručio je da ga "neće uspjeti udaljiti od najpristojnije Hrvatske".

- Ostajem dosljedan na putu međusobnog uvažavanja i unapređenja odnosa između naših naroda - napisao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026