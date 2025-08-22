Gradonačelnik Benkovca o incidentu na festivalu: 'Nismo protiv slobode govora, ali...'

Ne znam što se točno zbiva i traje li to sve još, no znam da su branitelji najavili prosvjed protiv festivala. Koliko znam, njima je sporno to što su trebali nastupiti ljudi koji navodno ponižavaju branitelje. Mi nismo protiv slobode govora. Provjerit ću svakako što je bilo, a ako je zaista tako, da vrijeđaju branitelje, onda će se i grad drukčije postaviti prema tome.

Pokretanje videa... 01:09 Branitelji su prekinuli festival u Benkovcu: 'Vikali su mi kurvo i da me treba baciti pod auto...' | Video: Čitatelj 24sata

Rekao je to HDZ-ov gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić u petak uvečer na pitanja o incidentu u njegovom gradu, gdje je grupa muškaraca, koji su se predstavili kao 'branitelji Hrvatske', zaustavila festival 'Nosi se'.

Na pitanje zašto je dozvoljena, ako vrijeđa branitelje, kratko je rekao: "Ne znam zašto je to dozvoljeno ako zbilja vrijeđaju branitelje".

Podsjetimo, grupa huligana napala je organizatoricu Melitu Vrsaljko, koja je za 24sata ispričala kakav se horor odvijao.

- Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju ali nije reagirala, iako su bili prisutni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost - rekla je Vrsaljko.

Naime, festival je organizirala umjetnička organizacija Teatro VeRRdi iz Zadra u suradnji s udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija RH, sam Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.

Ondje su ove večeri trebali nastupiti putujuća kazališna trupa OvoOno, koja je pokušavala odigrati predstavu Ubu OvoOno po dramskom tekstu 'Kralj Ubu' autora Alfreda Jarryja. Premijerno je izvedena u siječnju 2024. godine te je do sada ostvarila preko 30 izvedbi po cijeloj Hrvatskoj. Osvojila je posebnu nagradu na festivalu 17. Gumbekovi dani te je nominirana u dvije kategorije za Nagradu hrvatskog glumišta: Luka Knez za najbolje glumačko ostvarenje mladih do 28 godina te Vid Lež, Katarina Krešić i Dražen Krešić za tekst predstave.

Drugi na redu trebao je biti koncert Damira Avdića, koji slovi kao najoštriji i najkritičkiji rock tekstopisac s ovih prostora. Jedan je od vodećih ličnosti regionalnog undergrounda koji oštro i ironično secira društvene pojave. Napisao je i roman 'Na krvi đuprija' u kojem se bavi 'urbanim frustracijama'.

Program, koji je trebao trajati do 29. kolovoza, trebao se odvijati na platou iza Gradske knjižnice Benkovac, osim Damira Avdića koji je trebao nastupati na terasi pizzerije Pape.

Budućnost održavanja festivala sljedećih dana je upitna.