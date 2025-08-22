VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel, ispričala je Melita Vrsaljko, organizatorica Nosi se festivala u Benkovcu. Incident je bio kada je snimala grupu koja se okupila zbog nezadovoljstva programom festivala, a koja se predstavila kao “branitelji Hrvatske”.

Vrsaljko je ispričala kako se oko 100 ljudi, uključujući i pripadnike Torcide iz Zadra, prošetalo do mjesta gdje se predstava trebala održati. Zatim su je okružili njih 15 jer ih je snimala mobitelom s javne površine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Branitelji su prekinuli festival u Benkovcu: 'Vikali su mi kurvo i da me treba baciti pod auto...' | Video: Čitatelj 24sata

- Tijekom marša pjevali su pjesme i stalno vikali “Za dom spremni”. Zvali smo policiju ali nije reagirala, iako su bili pristuni tamo. Nisu mogli obuzdati te ljude. Sve je bilo kaotično. Posjetitelji su napustili od straha festival jer policija nije mogla zaustaviti te ljude. Uz to, rekli su mi da napustim grad jer ne mogu garantirati moju sigurnost. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od "vođa" benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i trazio da neko dođe i da me se makne s javne površine - rekla je Vrsaljko.

Zbog incidenta, predstava Ubu ovo ono Trupe OvoOno u sklopu programa festivala je otkazana.

Posjetitelji festivala opisali su atmosferu kao strašnu i zastrašujuću.

- Ljudi su strahovali da će doći do masovne tučnjave, jako puno od tih ljudi su bili pijani. Ovo je zaista strašno. Pa gdje mi to živimo? Ovo više nije normalno, postali smo zemlja slučaj s ovim ustašlukom - rekli su nam neki od svjedoka.

Festival Nosi se trebao održati od 22. do 29. kolovoza u Benkovcu, a program je usmjeren na dekonstrukciju rata i nasilja te promicanje nenasilja, solidarnosti i pluralizma kroz izvedbena djela i razgovore u formi Diskurzivnog releja. Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, bosanskohercegovačkog glazbenika. Nastupavši pod pseudonimima Graha, Diplomatz ili Bosanski psiho, muzičku karijeru započeo u okviru underground scene s hardcore punk bendom Rupa u zidu, a zatim izvodio samostalno vokalno i instrumentalno kao svirač električne gitare.

Foto: Screenshot/Facebook

Tijekom festivala trebali su se prikazivati filmovi Mirotvorac, Divlje cvijeće i Dečko iz kraja, a u diskurzivnom programu sudjelovati Staša Aras, Sofija Kordić, Barbara Matejčić, Dunja Gusić, Melita Vrsaljko, Nataša Govedić, Marko Vučetić, Emir Imamović Pirke i Ramiz Huremagić. Festival je trebao završiti 29. kolovoza predstavom Teatra &td Mrzim istinu u režiji Olivera Frljića, uz Diskurzivni relej sinteze pod nazivom Istinom protiv nasilja.

Svi programi za publiku su besplatni, uz mogućnost donacije. Izvedbe su po planu trebale biti na platou iza Gradske knjižnice Benkovac, osim nastupa Damira Avdića koji je trebao biti na terasi kultne picerije Pape. Festival organizira umjetnička organizacija Teatro VeRRdi iz Zadra u suradnji s udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.

Kako neslužbeno doznajemo, na terenu je više desetaka policajaca te da nije bilo intervencije zbog nasilja.