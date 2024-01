Gradonačelnik Gline poručio: 'Svima će rasti plaća, a nama su digli porez za 100 posto...'

Gradonačelnik Gline, nezavisni Ivan Janković, požalio se u četvrtak kako su njegovi sugrađani ostali bez 50 postotne olakšice, kakvu su imali u 1. skupini razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave. Za sve je, piše, kriva matematika i 'napredak', pa se tako taj siromašni kraj pogođen potresom, sad našao u 2. skupini.

- Danas je na sjednici Vlade donesena Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti prema kojoj Grad Glina više nije u 1. nego u 2. skupini razvijenosti. Ovom Odlukom građani će plaćati 100% veći porez na dohodak u Gradu Glini u odnosu na dosadašnje razdoblje. S obzirom na situaciju u Gradu Glini nakon Domovinskog rata, a pogotovo nakon potresa, ovakav udar na građane je „Laku noć“ prilici da se ovaj kraj koliko-toliko revitalizira - napisao je gradonačelnik Janković na svojoj službenoj Facebook stranici.

Odmah je, tvrdi, poslao dopis premijeru Andreju Plenkoviću te tražio da im vrate olakšicu.

- Ne mogu biti protiv novog razvrstavanja po stupnju razvijenosti jer je to čista matematika i očigledno je da smo se po tim kriterijima popeli s 509. na 449. mjesto u proteklih nekoliko godina, ali negativne reperkusije koje nosi svakako ne bi smjeli osjetiti građani ovog Grada. Ukoliko ovakva Odluka koja je bila na današnjoj sjednici Vlade ostane bez dodatnih intervencija, time će se direktno građanima podići stopa poreza na dohodak za 100% - piše Janković.

Tvrdi da država ima načina da im pomogne te taj kraj usporedio s Vukovarom. On bi, bez miješanja države bio u 5. skupini razvijenosti, no s obzirom na to da je područje od posebnog interesa, za njih vrijede sva pravila za one iz 1. skupine.

- Nadam se da će upućeni dopis rezultirati preinakom navedenog Pravilnika jer ovu novogodišnju čestitku iz vedra neba nismo očekivali - žali se Janković.