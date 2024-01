Svaki HDZ-ov odabir za novog šefa DORH-a bio bi loš, ali izbor Ivana Turudića ipak je najgori

Izbor novog glavnog državnog odvjetnika vjerojatno je najvažnije imenovanje premijera Andreja Plenkovića.

A kandidatura Ivana Turudića vjerojatno najgora vijest.

Duboko usađeno nepovjerenje i sumnja da bi Plenković, kao premijer na čelu korupcijom obilježene Vlade i optužnicama izrešetane stranke, mogao na čelo DORH-a izabrati neovisnu i kompetentnu osobu, sada je dodatno zapečaćena spomenom imena Ivana Turudića.

Lojalnog HDZ-ova čovjeka, suca blisko povezanog s kontroverznim osobama iz političkog i javnog života, prijatelja brojnih optuženika i osuđenika, s debelom biografijom političkih kontroverzi, profesionalnih promašaja i javnih kritika.

I sada bi ovakav HDZ trebao ovakvog kandidata postaviti na čelo DORH-a.

Reklo bi se, kud' će suza, neg' na oko.

Brojne kontroverze

Turudić je u eri Ive Sanadera izazvao kontroverze svojom kandidaturom za predsjednika zagrebačkog Županijskog suda, a njegova presuda Ivi Sanaderu srušena je na Ustavnom sudu. Govorio je kako je spreman biti ministar u vladi Tomislava Karamarka, predlagao novčano kažnjavanje svakog onog tko Domovinski rat nazove građanskim, izgubio je kandidaturu za predsjednika Vrhovnog suda zbog svojih veza sa Zdravkom Mamićem, družio se s Milanom Bandićem, Milijanom Brkićem, Vladimirom Šeksom...

Javno je, kao sudac, ratovao s premijerom Milanovićem i predsjednikom Ivom Josipovićem, posjećivao je šatoraše, družio se s Josipom Rimac u doba dok je Uskok protiv nje provodio istragu.

Kad nije bio povezan s kontroverznim osobama, Turudić je bio povezan s HDZ-om. I to s onim ideološki najtvrđim.

A sada, Turudićevo ime pojavljuje se među kandidatima za najvažnije, najosjetljivije i stoga Plenkoviću najbitnije imenovanje. DORH se mora boriti protiv korupcije, a na njegovo čelo stranka obilježena korupcijom trebala bi postaviti osobu koja je dosad bila stranački lojalna.

Uostalom, kao da bi HDZ na to mjesto postavio ijednu drugu osobu.

"Zaštita Plenkovića"

Međutim, Ivan Turudić s godinama je rušio svoj autoritet, gubio vjerodostojnost, izazivao kontroverze (poput izbjegavanja kazne zbog prebrze vožnje), okruživao se osobama upitne biografije. Zar će Plenković doista takvu osobu staviti na čelo DORH-a?

Bio bi to dokaz, kako reče bivši predsjednik Vrhovnog suda Krunislav Olujić za Telegram, kako se "izbor ne smije prepustiti slučaju i zbog zaštite lika i djela Andreja Plenkovića". "On ne smije izgubiti iduće parlamentarne izbore, jer ako ih izgubi, bojim se da bi mogao završiti kao njegovi prethodnici, a prije svega mislim na Ivu Sanadera", kaže on i dodaje: "Isto tako, ako je Andreju Plenkoviću doista do vladavine prava, onda bi Ivan Turudić trebao biti posljednja osoba iza koje bi Vlada trebala stati".

Svaki kandidat kojeg potvrdi Plenkovićev HDZ nosio bi svakako stigmu u javnosti.

Čvršća kontrola

Ali imenovanje Turudića pokazalo bi da Plenković više ne mari za imidž koji želi ostaviti kod imenovanja ključnih ljudi u pravosuđu. Pokazao bi da još čvršće želi kontrolirati DORH, da želi na vezi imati lojalnu osobu, ali i osobu koju se zbog prethodnih kombinacija, aranžmana i kontroverzi, može kontrolirati.

I premda odvjetnik Anto Nobilo tvrdi kako "Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek", pa bi se HDZ mogao eventualno prevariti kod njegova imenovanja, Turudićeva karijera ipak će zasjeniti sve ono što bi eventualno želio napravio kao glavni državni odvjetnik.

U tom slučaju vrijedi obrnuta logika: čak i ako Turudić ima najbolje namjere, ipak će morati tražiti potvrdu i imenovanje ovakvog HDZ-a i premijera Plenkovića.

Dakle, kombinacija HDZ-a i Turudića pogrešna je, a možda i pogubna, s koje god strane se pogleda. Možda bi se u procesu imenovanja šefa DORH-a moglo govoriti o manjoj šteti, ali s Turudićem bi ta šteta već od početka bila grandiozna.