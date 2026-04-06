Gradonačelnik Kralj: Nove vlasnike PIK Vrbovca čekamo kao što se čeka dobra vijest

Gradonačelnik Vrbovca Denis Kralj rekao je u ponedjeljak za Hinu da će dosadašnjeg vlasnika PIK Vrbovca pamtiti po lošem, među ostalim i po dugotrajnom štrajku zaposlenika, te se nada da će novi vlasnici, koje čekaju "kao što se čeka dobra vijest", dobro gospodariti ponosom Vrbovca. Nakon što je početkom travnja ove godine Fortenova grupa prodala 100 posto udjela u PIK Vrbovcu kompaniji Bosqar Invest, domaćem investicijskom divu koji je donedavno bio poznat pod imenom Mplus grupa, javila se nada da će za PIK Vrbovec konačno doći bolji dani.

PIK Vrbovec najveći je proizvođač mesa i strateška tvornica u Hrvatskoj, istaknuo je Kralj i dodao da je PIK Vrbovec u prošlosti imao razne vlasnike, od onih koji su razvijali tvornicu, do onih koje Vrbovčani pamte po lošem.

"Eru prijašnjeg vlasnika pamtit ćemo po dugotrajnom štrajku zaposlenika, zatvaranju diskonta uz tvornicu nakon 35 godina, po tome što PIK prvi put u povijesti nije bio sponzor manifestacije 'Kaj su jeli naši stari' i što djeca iz naših kulturnih i sportskih udruga i klubova po prvi put nisu iz naše najveće tvornice dobili niti šnitu salame”, rekao je Kralj.

Nove vlasnike, dodao je, čekaju "kao što se čeka dobra vijest”.

"Nadam se da će razvijati PIK, da će dobro gospodariti ponosom Vrbovca i da će biti dobar poslodavac koji vodi brigu o radnicima. Stabilnost PIK-a od iznimne je važnosti za našu lokalnu zajednicu, ali i za cijelu Hrvatsku”, poručio je Kralj.