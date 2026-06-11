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CIRKUS U NOVOJ GRADIŠKI

PA OVO NEMA NIGDJE! Uhićen, pobijedio na izborima, preuzeo dužnost i sad će opet u pritvor?!

Piše Luka Safundžić,
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PA OVO NEMA NIGDJE! Uhićen, pobijedio na izborima, preuzeo dužnost i sad će opet u pritvor?!
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kako doznajemo od odvjetnika Frana Olujića Uskok je zatražio ponovno određivanje pritvora za novog/starog gradonačelnika Vinka Grgića...

Uskok traži ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, potvrdio je za 24sata Fran Olujić, odvjetnik novoizabranog gradonačelnika. Podsjetimo, Grgić je jutros preuzeo gradonačelničku funkciju nakon što su u Novoj Gradiški održani izvanredni izbori. 

Građani ovog malog gradića u Slavoniji ponovno su morali na birališta nakon što je Grgić uhićen i nakon što je iz istražnog zatvora podnio ostavku. Na izvanrednim izborima je pobijedio HDZ-ovog kandidata u drugom krugu. 

NOVI/STARI GRADONAČELNIK Bio u istražnom zatvoru, više puta ga istraživali, sada je ponovno gradonačelnik...
Bio u istražnom zatvoru, više puta ga istraživali, sada je ponovno gradonačelnik...

- Ročište kod suca istrage koji će odlučiti o prijedlogu Uskoka je određeno sutra u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku - rekao je Olujić. Podsjetimo, od ukupno 11.304 birača, glasovanju je pristupilo njih 4.649, a Grgiću je glas dalo njih 2.829.

Grgić je jutros odgovarajući na pitanje vjeruje li da novih uhićenja neće biti, odgovorio - I believe!. Potom i dodao: Sve je moguće!.

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