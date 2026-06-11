PA OVO NEMA NIGDJE! Uhićen, pobijedio na izborima, preuzeo dužnost i sad će opet u pritvor?!

Uskok traži ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, potvrdio je za 24sata Fran Olujić, odvjetnik novoizabranog gradonačelnika. Podsjetimo, Grgić je jutros preuzeo gradonačelničku funkciju nakon što su u Novoj Gradiški održani izvanredni izbori.

Građani ovog malog gradića u Slavoniji ponovno su morali na birališta nakon što je Grgić uhićen i nakon što je iz istražnog zatvora podnio ostavku. Na izvanrednim izborima je pobijedio HDZ-ovog kandidata u drugom krugu.

- Ročište kod suca istrage koji će odlučiti o prijedlogu Uskoka je određeno sutra u 12 sati na Županijskom sudu u Osijeku - rekao je Olujić. Podsjetimo, od ukupno 11.304 birača, glasovanju je pristupilo njih 4.649, a Grgiću je glas dalo njih 2.829.

Grgić je jutros odgovarajući na pitanje vjeruje li da novih uhićenja neće biti, odgovorio - I believe!. Potom i dodao: Sve je moguće!.