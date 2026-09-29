Gradonačelnik New Yorka ima plan protiv antisemitizma: Milijuni za sigurnost sinagoga...

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani u utorak je najavio nekoliko mjera usmjerenih na borbu protiv antisemitizma, kao odgovor na porast napada u gradu s najvećom židovskom zajednicom u Sjedinjenim Državama. Prvi gradonačelnik New Yorka muslimanske vjeroispovijesti i dugogodišnji zagovornik palestinskog pitanja, Mamdani je glasan kritičar izraelske politike i česta meta premijera Benjamina Netanyahua koji ga optužuje da svojim javnim stavovima potiče antisemitizam.

"Brojke su nedvosmislene: židovi u New Yorku čine samo 12 posto gradskog stanovništva, a ipak su žrtve otprilike polovice svih prijavljenih zločina iz mržnje", napisao je gradonačelnik u izvješću, napominjući da je to trend koji se uočava širom Sjedinjenih Država.

Prema nedavnim podacima policijske uprave New Yorka antisemitski incidenti su u metropoli porasli za 182 posto između siječnja 2025. i siječnja 2026.

Židovi su "napadani zbog nošenja kipe ili Davidove zvijezde", "na ulicama su bili izloženi uvredama i svastikama nacrtanim na pločnicima". Istodobno su sinagoge i društveni centri "prisiljeni poduzeti iznimne sigurnosne mjere", rekao je.

Među najavljenim mjerama gradonačelnik je spomenuo nekoliko dodatnih subvencija, uključujući znatno povećanje sredstava za borbu protiv zločina iz mržnje (29 milijuna dolara godišnje, u odnosu na tri milijuna dolara prije) i dodatna sredstva za jačanje sigurnosti u sinagogama.

Mamdani je ponovno pokrenuo radnu skupinu za sigurnosnu infrastrukturu sinagoga, pokrenuo kampanju podizanja javne svijesti o antisemitskim djelima u gradu te je pokrenuo kampanju kojom se ističu doprinosi njujorških židova na gradskim digitalnim kioscima.

Raspravljalo se i o nekoliko mjera u obrazovnom sektoru, poput održavanja i jačanja obrazovanja o holokaustu u javnim školama, povećanja broja školskih izleta u Muzej židovske baštine u New Yorku i proširenja obuke o antisemitizmu za učitelje.