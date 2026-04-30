Gradonačelnik New Yorka pred kraljem Karlom: 'Hitno vratite Indiji dijamant Koh-i-Noor...'

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani se, samo nekoliko sati prije susreta s britanskim kraljem Karlom, založio za povrat Indiji neprocjenjivo vrijednog dijamanta Koh-i-Noor od Ujedinjenog Kraljevstva. Dijamant od 105 karata dio je krunskih dragulja, no Indija osporava njegovo vlasništvo, tvrdeći da je ukraden tijekom britanske vladavine. "Kad bih razgovarao s kraljem u nekoj odvojenoj prigodi, vjerojatno bih ga potaknuo da vrati Indiji dijamant Koh-i-Noor", rekao je Mamdani, koji ima indijske korijene, na konferenciji za novinare održanoj nekoliko sati prije nego što se trebao sastati s Karlom na ceremoniji u počast žrtava napada 11. rujna.

Kralj Karlo i njegova supruga, kraljica Camilla od ponedjeljka borave u četverodnevnom posjetu Sjedinjenim Državama. Mamdani se kasnije na predviđenoj ceremoniji sastao s britanskim kraljem, no nije poznato je li pritom spomenuo dijamant. Fotografije prikazuju gradonačelnika i kralja kako se rukuju na javnome događaju. Ni Mamdanijev ured ni Buckinghamska palača nisu podijelili pojedinosti o njihovu kratkom razgovoru.

Indija je dosad više puta tražila povratak Koh-i-Noora, opisavši ga kao "vrijedno umjetničko djelo s jakim korijenima u povijesti indijske nacije", dok brojni Indijci smatraju da je britansko posjedovanje tog dragulja simbol kolonijalne pljačke i nepravde.

Bivši premijer David Cameron je godine 2013. rekao da povrat dragulja nije "razuman" potez.

Koh-i-Noor, što na perzijskom znači "Planina svjetlosti", stoljećima je predmet osvajanja i intriga. Prošao je kroz ruke mogulskih prinčeva, iranskih ratnika, afganistanskih vladara i pandžapskih maharadža.

Kamen je izvorno pronađen u indijskim rudnicima Golconda i imao je 186 karata kada je konačno predan Britancima 1849. godine sukladno uvjetima kaznenog sporazuma nakon anglo-sikhskog rata. Potpisao ga je desetogodišnji sikhski vladar Duleep Singh nakon što je njegova majka poslana zatvor.

Kontroverzni dijamant nije korišten na krunidbi kraljice Camille upravo zato jer se pojavila bojazan od diplomatskog spora s Indijom bude li korišten na toj svečanosti.