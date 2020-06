Gradonačelnik Osijeka: Susjed je bio kod mene, ima koronu. Sad sam u samoizolaciji

Ivica Vrkić zbog prošlogodišnje kardiokirurške operacije i moždanog udara spada u rizičnu skupinu. Gradonačelnik Osijeka zasad nije razvio nikakve simptome Covida-19

<p>Dva muškarca koja su oboljela od Covida-19 na području Osijeka, nakon što su bili u Srbiji, u samoizolaciju su stavili 40 ljudi s područja Osječko-baranjske županije.</p><p>Tijekom posljednja 24 sata u KBC Osijek testirano je 26 ljudi, od kojih je pet imalo pozitivan nalaz na koronavirus. Riječ je o mlađim ljudima, bliskim kontaktima oboljelih. Virus je trenutno aktivan kod osmero i svi se nalaze na ključnom liječenju jer imaju manje simptome bolesti.</p><p>Jedan od onih koji je u samoizolaciji je i osječki gradonačelnik <strong>Ivica Vrkić </strong>koji je prije pet dana bio u kontaktu s muškarcem kojem je zaraza potvrđena u petak.</p><p>- Zapravo sam se sam stavio u samoizolaciju kada sam saznao da sam bio u kontaktu sa zaraženim, nije mi to nitko naložio. Radi se o mom susjedu, koji živi u istoj zgradi kao i ja i koji me je prije pet dana posjetio ne znajući tada da je dobio virus jer nije imao nikakve simptome. Ispalo je dobro to što smo se tijekom tog susreta držali na distanci iako se on nije dugo zadržao. Kada je saznao da je zaražen, obavijestio me je, ja sam zvao epidemiologe i rekli su da će me testirati kada prođe sedam dana od našeg susreta. Do tada sam odlučio biti u samoizolaciji. Čekat ću testiranje i nalaze, a nakon toga odlučiti hoću li nastaviti s terapijama u Bizovačkim toplicama" - kaže Vrkić dodajući kako se on dobro osjeća, nema temperaturu, a nije ga niti strah do virusa.</p><p>Zbog svojih godina, ali i zdravstvenog stanja osječki se gradonačelnik može smatrati rizičnom osobom tim više što se još uvijek oporavlja od prošlogodišnje operacije te moždanog udara koji je imao.</p>