Gradonačelnik Pavliček: Na prvom mjestu je žrtva Vukovara

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u utorak kako vjeruje da su svi došli u Vukovar u namjeri istinski se pokloniti njegovoj žrtvi, koja je na prvom mjestu, a Kolona sjećanja je najveći živi spomenik Domovinskom ratu i svake je godine sve veća.

"Žrtva Vukovara ušla je u kolektivnu svijest hrvatskog naroda i u ovoj koloni nije bitan ni Andrej niti Zoran, Marijan niti Gordan, svi smo jednaki i svi smo došli s pijetetom prema žrtvi. Najbitnije je da današnji i iduća tri dana ne koristimo za dnevno-politička prepucavanja, jer onda žrtva pada u drugi plan, a mora ostati na prvom mjestu", poručio je Pavliček.

Upitan postoji li Vukovar koji nije žrtva i želi ostati slobodan i snažan i biti nešto drugo izvan ovog identiteta, Pavliček je rekao kako Vukovar živi 365 dana u godini, grad je koji se razvija i prošlog mjeseca ima najveći broj zaposlenih u zadnjih 25 godina od mirne reintegracije.

Imamo najave mnogih investitora sa nekoliko stotina novih radnih mjesta u proizvodnji, cilj je gradske vlasti osigurati kvalitetan život svim sugrađanima, dodao je.

"Posebice nas raduje što samo ove godine u osnovnim školama imamo 30-oro djece povratničkih obitelji, koje su otišle prije 10 godina u zapadnoeuropske zemlje i ipak se vratile i žele budućnost graditi u svom gradu", rekao je Pavliček.