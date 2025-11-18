Plenković: Najvažnije da nema žrtava. Vidljivo je golim okom da je požar napravio štetu

Premijer Plenković i državni vrh izuzev bolesnog predsjednika, stigli su u Vukovar gdje će odati počast svim žrtvama krvave opsade grada. Premijer se oglasio i o požaru u Vjesnikovom neboderu.

- Pa evo, ja sam bio cijeli put praktički još od rano ujutro u kontaktu s ministrom Božinovićem Medvedom i naravno s potpredsjednikom Bačićem koji je ostao u Zagrebu jutros zbog požara u zgradi Vjesnika, tj. neboderu Vjesnika, samo je neboder izgorio, a ostali dio kompleksa nije - rekao je premijer. Požar je izbio u 23 sata.

- U ovom trenutku ne znamo uzroke požara. To će se utvrditi kada, zahvaljujući odvažnosti javnih vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba i svih drugih vatrogasaca i službi policije koji su sudjelovali u osiguravanju i gašenju požara, a on je ugašen u ovom trenutku i kontrolira se - rekao je Plenković. Rekao je da je i država vlasnik nebodera.

- Država je suvlasnik nebodera oko 60 posto. Tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom, naravno, vidljivo, a vidjet ćemo koji su uzroci - rekao je Plenković u Vukovaru.