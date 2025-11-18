Obavijesti

News

Komentari 12
GORI NEBODER

Plenković: Najvažnije da nema žrtava. Vidljivo je golim okom da je požar napravio štetu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković: Najvažnije da nema žrtava. Vidljivo je golim okom da je požar napravio štetu

Država je suvlasnik nebodera oko 60 posto. Tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih žrtava, rekao je premijer

Premijer Plenković i državni vrh izuzev bolesnog predsjednika, stigli su u Vukovar gdje će odati počast svim žrtvama krvave opsade grada. Premijer se oglasio i o požaru u Vjesnikovom neboderu.

Pokretanje videa...

Izjava premijera Andreja Plenkovića 04:28
Izjava premijera Andreja Plenkovića | Video: Borna Škof/24sata

 - Pa evo, ja sam bio cijeli put praktički još od rano ujutro u kontaktu s ministrom Božinovićem Medvedom i naravno s potpredsjednikom Bačićem koji je ostao u Zagrebu jutros zbog požara u zgradi Vjesnika, tj. neboderu Vjesnika, samo je neboder izgorio, a ostali dio kompleksa nije - rekao je premijer. Požar je izbio u 23 sata.

ŠTETA JE TOTALNA VIDEO Ovo je čovjek koji je prvi zvao 193 kad se zapalio Vjesnik
VIDEO Ovo je čovjek koji je prvi zvao 193 kad se zapalio Vjesnik

 - U ovom trenutku ne znamo uzroke požara. To će se utvrditi kada, zahvaljujući odvažnosti javnih vatrogasnih postrojbi Grada Zagreba i svih drugih vatrogasaca i službi policije koji su sudjelovali u osiguravanju i gašenju požara, a on je ugašen u ovom trenutku i kontrolira se - rekao je Plenković. Rekao je da je i država vlasnik nebodera.

 - Država je suvlasnik nebodera oko 60 posto. Tu su i druge pravne osobe koje su suvlasnici. Bitno je da nema nikakvih žrtava. Šteta je velika, to je golim okom, naravno, vidljivo, a vidjet ćemo koji su uzroci - rekao je Plenković u Vukovaru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'
UŽAS U ZAGREBU

Izgorjela zgrada Vjesnika, požar je pod kontrolom: 'Jako je teško ovo gledati, velika je ovo tuga'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025