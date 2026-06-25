Gradonačelnik je bez komentara. Navodno uopće nije želio nagradu, već sugrađanima samo pokazati kako je njegov vrt lijep. Karmela Vukov-Colić kaže da je sve bilo anonimno
Gradonačelnik sam sebi dao gradsku nagradu za najljepšu okućnicu! 'Svi se mogu prijaviti'
Turistička zajednica Grada Dugog Sela dodijelila je nagrade za najljepše dugoselske okućnice i balkone u ovoj godini. I ničeg neobičnog u tome nema, osim da "ni med cvetjem ni pravice". Drugo je mjesto pripalo okućnici Nenada Paniana, dugoselskog gradonačelnika. On je, međutim, i predsjednik vijeća Turističke zajednice, a kosilicu, nagradu za drugo mjesto, uručila mu je Karmela Vukov-Colić, direktorica iste te zajednice.
Dugoselskog smo gradonačelnika nazvali za komentar, s pitanjem smatra li etičnim da se uopće natjecao, a onda i primio nagradu. Nije želio ništa komentirati, ogorčen je i ljut na novinare. Uputio nas je na Vukov-Colić.
- Turistička zajednica dodjeljuje nagradu, ali nitko od njenih djelatnika u tom izboru ne sudjeluje. Nama fotografije okućnica i prijave dolaze u Turističku zajednicu pod imenom i prezimenom, s lokacijama, ali ih mi dalje prosljeđujemo žiriju šifrirane, članovi tog žirija ne znaju o čijim se okućnicama radi niti gdje se one točno nalaze, kaže Vukov-Colić za 24sata.
U žiriju su, dodaje, predstavnici Pučkog otvorenog učilišta, Dugoselske kronike, Poduzetničkog centra. Vukov-Colić kaže da nema govora o tome da bi identitet natjecatelja bio otkriven članovima žirija. Prijave im se prosljeđuju elektronski, sa šiframa.
- Niti mi iz TZ-a o tome sa članovima žirija razgovaramo, kaže direktorica.
- I svi imaju pravo prijaviti se, tako piše u propozicijama. To znači da se i gradonačelnik može prijaviti, dapače, zbog čega on ne bi ostalima bio primjer?, zaključuje šefica dugoselskog TZ-a.
Od izvora bliskih samom gradonačelniku doznajemo da se on prijavio jer smatra da je njegov vrt najljepši, i iako se nije prijavio zbog nagrade ili priznanja, smatra da je trebao biti - prvi. Navodno je samo želio pokazati svoj lijepi vrt, biti primjer drugima. Nije htio dobiti nagradu, i nije bio zadovoljan kad ju je primio, što je na njegovom licu, kažu upućeni, moguće vidjeti i na fotografiji sa dodjele.
Doznajemo još nešto - utješnu kosilicu, nagradu za drugo mjesto, poklonit će "najvećem hejteru". Tko će to biti, nije poznato, tek će se doznati.
Uz anonimnu prijavu je priložio tridesetak fotografija svoje uređene okućnice, o kojoj, doznajemo, brine sam, i u kojoj je sve sam napravio. Može se čuti da već ima najbolju kosilicu u gradu, svakako u susjedstvu.
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