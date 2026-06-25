Gradonačelnik sam sebi dao gradsku nagradu za najljepšu okućnicu! 'Svi se mogu prijaviti'

Turistička zajednica Grada Dugog Sela dodijelila je nagrade za najljepše dugoselske okućnice i balkone u ovoj godini. I ničeg neobičnog u tome nema, osim da "ni med cvetjem ni pravice". Drugo je mjesto pripalo okućnici Nenada Paniana, dugoselskog gradonačelnika. On je, međutim, i predsjednik vijeća Turističke zajednice, a kosilicu, nagradu za drugo mjesto, uručila mu je Karmela Vukov-Colić, direktorica iste te zajednice.

Dugoselskog smo gradonačelnika nazvali za komentar, s pitanjem smatra li etičnim da se uopće natjecao, a onda i primio nagradu. Nije želio ništa komentirati, ogorčen je i ljut na novinare. Uputio nas je na Vukov-Colić.

- Turistička zajednica dodjeljuje nagradu, ali nitko od njenih djelatnika u tom izboru ne sudjeluje. Nama fotografije okućnica i prijave dolaze u Turističku zajednicu pod imenom i prezimenom, s lokacijama, ali ih mi dalje prosljeđujemo žiriju šifrirane, članovi tog žirija ne znaju o čijim se okućnicama radi niti gdje se one točno nalaze, kaže Vukov-Colić za 24sata.

U žiriju su, dodaje, predstavnici Pučkog otvorenog učilišta, Dugoselske kronike, Poduzetničkog centra. Vukov-Colić kaže da nema govora o tome da bi identitet natjecatelja bio otkriven članovima žirija. Prijave im se prosljeđuju elektronski, sa šiframa.

- Niti mi iz TZ-a o tome sa članovima žirija razgovaramo, kaže direktorica.

- I svi imaju pravo prijaviti se, tako piše u propozicijama. To znači da se i gradonačelnik može prijaviti, dapače, zbog čega on ne bi ostalima bio primjer?, zaključuje šefica dugoselskog TZ-a.

Od izvora bliskih samom gradonačelniku doznajemo da se on prijavio jer smatra da je njegov vrt najljepši, i iako se nije prijavio zbog nagrade ili priznanja, smatra da je trebao biti - prvi. Navodno je samo želio pokazati svoj lijepi vrt, biti primjer drugima. Nije htio dobiti nagradu, i nije bio zadovoljan kad ju je primio, što je na njegovom licu, kažu upućeni, moguće vidjeti i na fotografiji sa dodjele.

Doznajemo još nešto - utješnu kosilicu, nagradu za drugo mjesto, poklonit će "najvećem hejteru". Tko će to biti, nije poznato, tek će se doznati.

Uz anonimnu prijavu je priložio tridesetak fotografija svoje uređene okućnice, o kojoj, doznajemo, brine sam, i u kojoj je sve sam napravio. Može se čuti da već ima najbolju kosilicu u gradu, svakako u susjedstvu.