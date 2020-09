Gradonačelnik umro od korone, građani ga posthumno izabrali: 'On to zaslužuje, dobro je radio'

Aliman je bio bivši zapovjednik mornarice koji bi u ponedjeljak napunio 57 godina. Preminuo je 17. rujna u bolnici u Bukureštu. Njegovo ime već je bilo ispisano na izbornim listićima

<p>Stanovnici jednog rumunjskog sela ponovno su velikom većinom izabrali svog gradonačelnika iako je dva tjedna prije umro od korona virusa, istaknuvši kako je dobro radio i zaslužuje tu posthumnu pobjedu.</p><p>Na videosnimci s društvenih mreža vide se deseci stanovnika koji posjećuju grob socijaldemokrata<strong> Iona Alimana </strong>kako bi tamo zapalili svijeće nakon zatvaranja birališta u nedjelju.</p><p>- To je tvoja pobjeda - govori jedan muškarac na snimci.</p><p>- Znaj da možeš biti ponosan na nas. Počivao u miru.</p><p>Aliman je tako treći put pobijedio na izborima u Deveselu, selu s oko tri tisuće stanovnika na jugu Rumunjske. Dobio je 64 posto glasova, pokazuju službeni podaci u ponedjeljak.</p><p>- On je bio pravi gradonačelnik - rekla je neimenovana žena za televiziju ProTV.</p><p>- Uvijek je bio na strani sela, poštivao je sve zakone. Mislim da više nećemo imati takvog gradonačelnika.</p><p>Aliman je bio bivši zapovjednik mornarice koji bi u ponedjeljak napunio 57 godina. Preminuo je 17. rujna u bolnici u Bukureštu. Njegovo ime već je bilo ispisano na izbornim listićima i nije se moglo ukloniti, no održat će se novi izbori.</p><p>Rumunjska je od veljače zabilježila 124 tisuće slučajeva zaraze koronavirusom, a umrlo ih je 4.748, najviše na istoku Europske unije.</p>