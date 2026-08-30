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NA KONCERTU THOMPSONA

Gradonačelnik Vukovara: 'Kada se podmire računi, znat ćemo koliko novaca je prikupljeno...'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 33 min
Gradonačelnik Vukovara: 'Kada se podmire računi, znat ćemo koliko novaca je prikupljeno...'
Vukovar: Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Gradonačelnik je otkrio i kako je nakon koncerta proveo sat i pol u razgovoru s Thompsonom, koji također nije krio svoje oduševljenje

Koncert Marka Perkovića Thompsona održan u Vukovaru ispunio je sva očekivanja, kako organizatora, tako i publike, rekao je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček. Potvrdio je kako je cjelokupni događaj protekao u najboljem redu, istaknuvši besprijekornu organizaciju i dostojanstvenu atmosferu koja je vladala gradom. Koncert je, osim zabavnog, imao i snažan humanitarni karakter, a točni iznosi prikupljenih sredstava bit će poznati uskoro.

Vukovar: Gospodarska zona nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona Vukovar: Gospodarska zona nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona Vukovar: Gospodarska zona nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Jedan od ključnih elemenata uspjeha svakog velikog događaja jest sigurnost i organizacija, a vukovarski koncert po tome se posebno istaknuo. Gradonačelnik Pavliček je naglasio kako nije zabilježen nijedan incident, što smatra velikim uspjehom.

​- Mi smo izuzetno zadovoljni bez ijednog incidenta - poručio je Pavliček.

Posebno je pohvalio regulaciju prometa i osigurana parkirališna mjesta, što je posjetiteljima znatno olakšalo dolazak i odlazak. Sve je to, prema njegovim riječima, doprinijelo sveukupnom dojmu.

​- Promet je jako dobro reguliran mogućnost parkiranja. Baš se proslavilo dostojanstveno.

Osim glazbe, koncert je imao i važnu humanitarnu notu. Prikupljena sredstva namijenjena su gradu Vukovaru i salezijanskoj provinciji. Iako se još uvijek čeka konačan iznos, gradonačelnik je objasnio kako je potrebno neko vrijeme da se svi troškovi podmire i računi zbroje.

Vukovar. Nakon završetka koncerta stvarale su se gužve. Vukovar. 1600 dronova nakon završetka Koncerta. Vukovar. 1600 dronova nakon završetka Koncerta.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

​- Sad, koliko je točno novaca prikupljeno, ćemo vidjeti. Moraju se svi računi zbrojiti kad se sve podmiri - kazao je, dodavši kako očekuje da će sve biti poznato u kratkom roku.

​- Vjerujem da će se kroz deset dana znati sve i da će i organizatori Infinity show izaći u javnost, s tim koliko će biti dodijeljen gradu Vukovaru, koliko salezijanskoj provinciji.

Gradonačelnik je otkrio i kako je nakon koncerta proveo sat i pol u razgovoru s Thompsonom, koji također nije krio svoje oduševljenje.

​- On je isto prezadovoljan - rekao je Pavliček.

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Posebno ga je, kako kaže, dirnuo Thompsonov povratak u Vukovar nakon dugo godina, ali i činjenica da je pjevač s velikim entuzijazmom prihvatio humanitarni karakter događaja.

​- Baš mi je drago što je nakon dugog niza godina došao u Vukovar, a još mi je draže što je koncert bio humanitarnog karaktera. Posebice ga raduje to što Vukovaru tako nešto upravo treba da se ljudi vesele, da dostojanstveno proslave domoljublje. Tako da je uglavnom više nego zadovoljan, a i mi, naravno - zaključio je.

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