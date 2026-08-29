NEUSPJEH ROBOTAKSIJA PLUS+

Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...

Piše Ivan Pandžić,

Tvrtka Project 3 Mobility je razvila robotaksije, ali ne one s onom najvišom razinom autonomne voženje što su se obvezali ugovorom. Zato trebaju vratiti milijune. Druge Rimčeve tvrtke za aute i baterije puno bolje stoje.