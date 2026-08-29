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Foto: Željko Lukunić/Pixsell
NEUSPJEH ROBOTAKSIJA PLUS+

Kako će Rimac vratiti 89,9 mil. eura? Tvrtka je u gubicima, a na računu nema dovoljno novca...

Piše Ivan Pandžić,

Tvrtka Project 3 Mobility je razvila robotaksije, ali ne one s onom najvišom razinom autonomne voženje što su se obvezali ugovorom. Zato trebaju vratiti milijune. Druge Rimčeve tvrtke za aute i baterije puno bolje stoje.

Iako u ponedjeljak ističe rok u kojem je tvrtka Mate Rimca trebala završiti robotaksije najviše razine autonomije, iz tvrtke se nisu oglasili o informaciji da nisu uspjeli i da će morati vratiti novac. Za 24sata je potvrđeno od visokih upućenih izvora da tvrtka Project 3 Mobility nije uspjela razviti petu, potpuno samostalnu razinu taksija, a to znači da će morati vratiti 89,9 milijuna eura koje su im dosad isplaćeni iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji financira EU. Robotaksiji Rimčeve tvrtke koji već voze po Zagrebu su drugi, privatni projekt koji nije sufinanciran od EU i nije na razini autonomije koju je Rimac obećao kad je potpisan ugovor po kojemu mu je iz EU bilo na raspolaganju bespovratnih 179,5 milijuna eura. Inače, vrijednost projekta robotaksija pete razine autonomije procijenjen je na 535 milijuna eura, a spomenuti iznos od 179,5 milijuna je iznos sufinanciran od strane EU.

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