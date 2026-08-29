Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga Luke Palatinuša (38), međimurskog poduzetnika koji je prošlog tjedna preminuo u čekaonici Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Županijske bolnice Čakovec za portal eMeđimurje opisala je što se događalo kobne noći uz pitanje zašto je njezin suprug morao umrijeti. Jasmina Palatinuš kaže da se Luka nekoliko tjedana prije smrti žalio na probleme s disanjem, bolove u prsima i trnce u desnoj ruci. Zbog tegoba je ranije odlazio na hitnu u Malom Lošinju, a potom i u Čakovcu 9. kolovoza. Posljednji put u bolnicu su stigli 19. kolovoza, oko 22.20 sati.

- Na poslu se ujutro žalio da ga ‘pika’, da ga boli. No poslije toga je sve bilo normalno dok nismo došli navečer doma. Tada je počela izrazita bol u desnoj ruci i prsima, jedva je disao, kaplje znoja su mu se padale s čela. Brzo smo spremili stvari, sjeli u auto i dovezli se u Čakovec.

Došli smo oko 22.20 na hitni prijem i bili smo zaprimljeni u roku od 15 minuta. Nakon nekog vremena poslali su ga prvi put van u čekaonicu. Suprug je rekao da su mu dali tablete za tlak, uzeli krv i napravili EKG.

Simptomi su mu se naglo pogoršavali, a nakon 15 min je opet otišao unutra, no odmah je došao van i rekao ‘Dali su mi tabletu za bolove, a tabletu za tlak tražili su po drugim odjelima, nemaju je na hitnom prijemu – a meni nije dobro, vozi me u Varaždin’. Bilo me strah voziti ga, loše je izgledao i bojala sam se da će mi umrijeti u autu.

Također mi je rekao da mu je specijalizant kardiologije, koji je bio dežuran i 9. kolovoza, rekao ‘Gospodin Palatinuš, dajte shvatite da vam je srce dobro, samo tlak vas muči, kakva koronografija?’.

Sjetio se Luka njega odmah jer mu je i 9. kolovoza rekao da mu je sve dobro, samo tlak ga muči, srce je dobro i opet ga poslao van - prisjeća se supruga Jasmina.

'Ljudi su vikali neka netko izađe iz prijema...'

Prema njezinim riječima, Luka je ubrzo ponovno otišao prema prijemu, a potom se vratio u čekaonicu.

- Ne razumijem kako može osoba koja se znoji, jedva diše i trne mu ruka uz snažnu bol u prsima vani sjediti, a ne biti unutra na promatranju, priključena na aparate. I meni laiku je bilo jasno da se radi o simptomima povezanima sa srčanim problemima - kaže Jasmina.

U jednom trenutku otišla je po vodu. Kada se vratila, Luke više nije bilo. Ljudi iz čekaonice rekli su joj da se srušio.

- Svjedoci iz pune čekaonice su rekli da je u jednom trenutku snažno i iznenada dignuo ruku u zrak od boli, poput trzaja, i potom se srušio na pod. Ljudi su vikali neka netko izađe iz prijema, da se pacijent srušio. Došli su doktori i zajedno s ljudima iz čekaonice su ga nekih pet minuta stavljali na krevet – gubili su minute, mogli su ga početi oživljavati već tamo. Odveli su ga unutra... Ja sam se vratila i kad sam čula što je bilo kucala sam na sva vrata, zvonila sam na glavnom ulazu u nadi da će mi otvoriti. Sad znam da nisu mogli otvoriti jer su oživljavali mog supruga.

Sat vremena je to trajalo i zatim me jedan drugi specijalizant pozvao unutra. Rekao mi je da sjednem i da će uskoro doći doktori. Mene je samo zanimalo je li moj suprug živ, ali on nije mogao odgovoriti na to pitanje, to moraju reći doktori. Dosta dugo sam ih sama čekala u toj prostoriji. Hodala sam u krug i čekala... Kada sam vidjela da tri doktora dolaze do mene, sve mi je bilo jasno. Znala sam... - kroz suze govori.

Jasmina tvrdi da je nakon toga u otpusnom pismu pročitala kako je pacijent naveo da osjeća poboljšanje nakon uzimanja tablete, dok je u nastavku navedeno da se odmah pristupilo reanimaciji. Zbog toga je, kaže, zatražila ispravak podataka.

- Niti je Luka osjećao poboljašnje, niti se reanimaciji pristupilo odmah - kaže.

'Nije bio dovoljno ozbiljno shvaćen...'

Obitelj još čeka rezultate obdukcije. Jasmina navodi da su razgovarali s više liječnika te da žele pričekati nalaze prije bilo kakvih zaključaka.

- Nećemo ništa tvrditi prije nalaza niti kriviti ikoga, ali smo u razgovoru s više liječnika s obzirom na da su simptomi koje je Luka imao već 2-3 tjedna sigurno upućivali na ozbiljno zdravstveno stanje te da nije bio dovoljno ozbiljno shvaćen ni od strane liječnika opće prakse niti od hitne.

Na hitnu je išao dva puta u Čakovcu u razmaku od dva tjedna, oba puta ga je zaprimio isti specijalizant kardiologije koji mu je oba puta rekao da srce sigurno nije problem i nek se smiri jer se radi samo o tlaku, iako mu je Luka napominjao da ga ‘pika’ u prsima već tri tjedna te da mu tlak teško pada čak i nakon terapije koju je dobio.

Taj isti specijalizant mu je rekao još 9. kolovoza da se s tlakom 180 sa 110 te probadanjem i trnjenjem desne ruke ne dolazi na hitnu - opisala je Jasmina Palatinuš.

'Želim druge ljude upozoriti i ispričati svoju priču...'

Nakon što je bolnica objavila priopćenje o slučaju, Jasmina je posebno reagirala na tvrdnje da nije bilo znakova akutnog stanja te da je reanimacija započela odmah.

- U priopćenju se navodi da znakova akutnog stanja nije bilo – što su onda jaki bolovi, trnci u desnoj ruci, pretjerano znojenje? Jesu li ga uopće pogledali kako izgleda? Zatim navode da je pacijent naveo kako mu se stanje poboljšava. Zašto me onda molio da ga odvezem u Varaždin, da mu nije dobro i nakon uzimanja tableta za tlak i bolove? I na kraju, u priopćenju bolnica kaže da se reanimaciji odmah postupilo. A što je s onih pet minuta kada su ga uz pomoć drugih pacijenata u čekaonici stavljali na bolnički krevet? - pita se.

Jasmina ističe da joj cilj nije unaprijed nekoga proglasiti odgovornim, već upozoriti druge.

- Ne želim nikoga kriviti, nikoga prozivati, no želim druge ljude upozoriti i ispričati svoju priču tako da se to više nikada ne dogodi nikome. Imamo dvoje djece. Naš život više nikada neće biti isti. To je tragedija koja nas više nikada neće vratiti u normalu. Luke više nema... - kroz suze zaključuje Jasmina Palatinuš.

Obitelj sada, kaže, želi mir i ne želi istupati pred televizijskim kamerama. Javnosti poručuju da ih u ovom teškom razdoblju puste da se posvete sebi i djeci.

Županijska bolnica Čakovec priopćila je da odmah nakon smrti Luke Palatinuša je provela stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor, istaknuvši da pacijent nije bio bez zbrinjavanja, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama.