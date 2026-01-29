Gradska oporba upozorava: 'Jakuševac ima još dvije i pol godine, a Zagreb nema plan B'

Gradska oporba u četvrak je upozorila da odlagalište Jakuševac mora biti zatvoreno za dvije i pol godine, no Grad Zagreb nema plan B u slučaju da se to ne dogodi, a kao moguće lokacije za zbrinjavana otpada spominju se područja u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

''Za dvije i pol godine Jakuševcu ističe rok trajanja. Dakle, to odlagalište mora biti zatvoreno iz dva razloga, zato jer više nema uporabnu dozvolu i jer nema prostora za odlaganje otpada. Da li će za dvije i pol godine biti gotov taj Centar za gospodarenje otpadom u Resniku?'', pitao je zastupnik Mislav Krasić iz kluba Nezavisne liste Marije Selak Raspudić.

Prošlog je tjedna u KD Vatroslav Lisinski održano predstavljanje Plana za gospodarenje otpadom koji predviđa Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Tamo će se, ističe Krasić, razdvajati miješani komunalni otpad na frakcije, odnosno na plastiku, staklo itd., a većina tog otpada bit će frakcija koja se zove GIO - gorivo iz otpada.

''Ako se Jakuševec ne zatvori, koji je plan B? To niti u jednom javno dostupnom dokumentu nije jasno izrečeno. Dakle, gradonačelnik mora odgovoriti na nekoliko vrlo neugodnih pitanja. Neka nam odgovori tko je taj koji će spaliti taj otpad. To su stotine tisuće. Spaljivanje jedne tone otpada će građane Zagreba koštati oko 800 tisuća eura, to je podatak iz studije'', naglasio je.

U prostornom planu grada Zagreba nema energane, tj. spalionice otpada, dodaje zastupnik.

Marija Selak Raspudić rekla je da Grad mora objasniti zašto sustavno zaobilazi vlastite javne ustanove, misleći pritom na Dom zdravlja Centar koji je izgubio postupak javne nabave za sistematske preglede zaposlenika Grada Zagreba, iako za to ima sve potrebne kapacitete.

''Najveći dom zdravlja u državi dvaput se diskvalificira iz natječaja. Prvo jer nije bio najjeftiniji, a potom zbog nepotpune dokumentacije, unatoč zakonskoj mogućnosti da naručitelj zatraži dopunu'', napomenula je. HDZ: Zalažemo se za širi, regionalni pristup Zastupnik HDZ-a Mario Župan upozorio je da Grad Zagreb i dalje kasni s donošenjem Plana gospodarenja otpadom, koji je u javnom savjetovanju do 4. veljače. Bez njega nema konkretnih mjera za rješavanje problema odlagališta Jakuševec.

''Istočni dio Zagreba nema adekvatnu prometnu povezanost, kanalizaciju, vodovod ni druge osnovne komunalne uvjete, stoga bi dodatno opterećivanje tog područja objektima za gospodarenje otpadom onemogućilo njegov daljnji razvoj'', rekao je,

HDZ zagovara širi, regionalni pristup rješavanju otpada, ističe Župan, koji bi uključivao suradnju Grada Zagreba, Vlade, Zagrebačke županije i susjednih županija. Kao jednu od mogućnosti za zbrinjavanje otpada naveo je i lokacije izvan glavnog grada, uključujući pojedina područja u Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

''Takva rješenja moraju biti rezultat stručnih analiza i procjene troškova transporta'', kazao je,

Zastupnik kluba Jedino Hrvatska Tomislav Jelić osvrnuo se na raspisivanje javnog poziva za financiranje udruga u kulturi za sljedeće tri godine.

''Trogodišnji rok ugovora očito je motiviran gradonačelnikovim bojaznima da bi pritisak javnosti zbog selektivnog i netransparentnog financiranja udruga mogao biti velik, pa ga se pokušava kondenzirati u jednokratnu bitku'', rekao je Jelić.

Osim toga, uvjeti iz tog javnog poziva su, kazao je, ''restriktivniji od učlanjenja u masonsku ložu“. ''Nema nikakve mogućnosti da javni novac dobiju udruge koje bi njegovale tradicionalne kulturne vrijednosti'', poručio je. Klub zastupnika Jedino Hrvatska ponovio je i prijedlog da se imenom dr. Vesne Bosanac imenuje ulica na Trešnjevci koja sada nosi ime Vlade Ranogajca, čovjeka koji je, kako su rekli, potpisao stotine, zapravo tisuće smrtnih osuda u političkim procesima 1945., uključujući i presude ljudima koji se već ranije bili pobijeni po kratkom postupku.

Jedino Hrvatska! je pozvala gradonačelnika Tomaševića da "svoj politički autoritet upotrijebi ne samo za nametanje ideološki isključivih rješenja koja produbljuju društvene prijepore, nego i za rješenja koja su upravljena na uklanjanje povijesnih nepravdi te postizanje suglasnosti oko elementarnih načela i elementarnih pravila".

Zastupnica kluba Liberala Dina Dogan prozvala je gradsku upravu da izbjegava odgovornost dok USKOK vrši istrage po gradu, a Državni ured za reviziju nalazi nepravilnosti u poslovanju gradskih ustanova.

''Posebno nas zabrinjava uloga Upravnih vijeća. Grad Zagreb imenuje većinu članova tih tijela koja odlučuju o nabavama, investicijama i ugovorima, a koji su danas predmet kaznenih istraga'' upozorila je.

Problematičnim smatra i to što se nalazi unutarnje revizije prvo dostavljaju Upravnom vijeću, potom Državnom odvjetništvu.

''To nije neki proceduralni propust nego ozbiljni institucionalni rizik. Nitko razuman neće dopustiti da potencijalno involvirane osobe uopće imaju uvid u kaznena djela u kojima su involvirana'', rekla je Dogan.