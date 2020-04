Gradska plinara isključuje plin zbog bojlera: Smrzavamo se

Nakon potresa koji je zadesio Zagreb prije točno dva tjedna, brojnim su građanima oštećene kuće i stanovi te mahom krovovi i dimnjaci.

Gradska plinara Zagreb tako je iz mjera predostrožnosti građanima koji su imali velika oštećenja isključila plin. Iako su građanima, poglavito u centru grada koji je pretrpio najveća oštećenja, statičari izvidjeli situaciju i dali zeleno svjetlo za život u kućama i stanovima, a dimnjačari im potvrdili da su im dimnjaci uredu, plinara im plin ne želi uključiti natrag.

Građane je to ostavilo bez grijanja i tople vode, a onima koji imaju plinske štednjake i bez mogućnosti za pripremu hrane. Razlog - nemaju kondenzacijske bojlere.

U Facebook grupi: Potres u Zagrebu - svi mi u centru, počele su se pojavljivati objave građana o isključivanju plina.

Jedna od onih koja je pokrenula inicijativu o rješavanju problema, bila je i Simona Dimitrov Palatinuš.

- Živim u Žerjavićevoj ulici. Naša zgrada u potresu nije bila toliko oštećena pa smo dobili dozvolu za boravak u stanu te nije bilo potrebe za isključenjem plina. Međutim, u petak je dimnjake na zgradi došao pregledati dimnjačar koji je rekao da bez obzira što su oni ispravni, on nama ne može dati atest niti pisanu potvrdu o pregledu, već samo usmeno potvrditi da je sve uredu. Navodno su svi dimnjačari dobili naređenje da ne mogu dati atest svima koji nemaju kondenzacijske bojlere, a bez atesta, plinara može doći i iskopčati plin - objašnjava Dimitrov Palantinuš.

Kondenzacijski bojleri ulaganje su od oko 20.000 kuna te joj nije jasno kako je ta odluka stupila sada na snagu, pogotovo u vrijeme epidemije korona virusa.

- Brojni ljudi imaju već sada problem sa sanacijom stanova nakon potresa, mahom stariji ljudi koji žive od slabih mirovina, ali i oni koju su sada ostali bez posla. Također, i da želite sada ugraditi kondenzacijski bojler, ne možete ga niti kupiti niti vam ga radnici mogu doći postaviti. Ovakva odluka je zapravo ucjenjivanje građana da moraju ugraditi kondenzacijske bojlere tako da im se iskopča plin. Izrazito je nehumano i zaista nije uredu - nastavlja.

Simona kaže kako su svi koji koriste plinske bojlere bili svjesni da će u jednom trenutku morati uložiti u kondenzacijske zbog novih zakona te jer su oni zelena opcija, međutim trebao je proces prilagodbe.

- Ja zaista nemam ništa protiv toga da s vremenom ugradim kondenzacijski bojler, ali su nam trebali dati neki vremenski period da to napravimo. Recimo da su rekli da ugradimo bojlere kroz dvije godine, a tko to ne napravi u tom roku da plaćamo penale, bila bih uredu s tim. Ovako svaki dan strepim hoće li nam isključiti plin - objašnjava Simona koja u stanu skrbi za baku od 99 godina te mamu koja je pretrpjela moždani udar.

- Da mi isključe plin, da ostanem bez grijanja i tople vode, kako ću s njima? A koliko je starijih ljudi u centru kojima su već sada isključili plin ili će im ga isključiti, kako će oni preživjeti, ne znam - kaže ogorčena.

Simona je u grupi stupila u kontakt s brojnim građanima te svi imaju iste ili slične priče. Dimnjačari dođu, pregledaju dimnjake, usmeno potvrde da je sve uredu, ali kažu da ne mogu dati atest niti potvrdu o pregledu jer nemaju kondenzacijske bojlere.

Jedan od onih kojima je Gradska plinara Zagreb odbila uključiti plin natrag je naš čitatelj iz Petrinjske ulice.

- Zgrada nam je u potresu jako stradala i oštećena su nam dva od tri dimnjaka. Plinara nam je odmah iz predostrožnosti do procjene statičara iskopčala plin, što je bilo sasvim uredu. Statičari su nam odmah sljedeći dan dali potvrdu da je zgrada pogodna za život. Imali smo sreću da dva urušena dimnjaka nitko u zgradi ne koristi već godinama, a neoštećen je ostao treći kojeg svi koristimo za grijanje. Dimnjačari su došli i pregledali ga, usmeno potvrdili da je uredu, ali bez potvrde. Kada smo zvali plinaru da nam uključi grijanje, rekli su da ne mogu jer nemamo kondenzacijske bojlere - počinje priču.

Budući da u stanu živi sa ženom i malim djetetom, odmah su se preselili kod njegovih roditelja.

- Tih je nekoliko večeri nakon potresa bilo iznimno hladno. Srećom, imao sam dvije električne grijalice od kojih sam jednu dao starijim susjedima koji nisu imali ni jednu, a u svim dućanima koji su tada radili više ih nije bilo za kupiti. Plinara nas je doslovno usred epidemije korone i nakon potresa ostavila da se smrzavamo - kaže ogorčen.

U nekoliko je navrata zvao plinaru i dimnjačare, međutim ni jedni ni drugi nisu potvrdili zašto im se ne može uključiti plin.

- Nitko mi nije dao konkretnije objašnjenje, doslovno su samo prebacivali lopticu s jedne strane na drugu. Najveći je problem to što sada nitko niti ne može ugraditi kondenzacijske bojlere. I da ga ja, primjerice, ugradim, plin nam neće uključiti dokle god ih svi u zgradi ne ugrade. To nas doslovno stavlja u ovisničku poziciju, gdje cijela zgrada neće imati plin, ako si netko ne može sada priuštiti tu investiciju, što je apsolutno suludo - kaže nam.

Sreća je, kaže, u tome da sada dolazi proljeće. Ako mjere popuste do lipnja, a plinara ne bude htjela uključiti plin, doći će do velikih gužvi te mnogi ljudi neće moći doći do bojlera i majstora.

- Takav scenariji bi zaista mogao dovesti do toga da dođe rujan i listopad, krene sezona grijanja, a mnogi neće imati bojlere. Doslovno će se ljudi smrzavati. To nije niti uredu niti je humano. Nije mi jasno ako smo dobili potvrdu o ispravnosti na jesen, a sada potvrdu kako je sve uredu kao i prije potresa, kako sada odjednom nemamo plin? - pita se naš čitatelj.

Dnevnik.hr piše kako je Gradska plinara Zagreb nakon objave njihovog teksta reagirala tvrdeći da se čitatelji dovode u zabludu da GPZ isključuje potrošačima plin jer nemaju kondenzacijske bojlere, odnosno uvjetuje građanima da ih ugrade te tjera građane na dodatni trošak.

- GPZ, kao distributer plina kojemu je u cilju imati što više potrošača, ne određuje kakve će bojlere potrošači koristiti, već brine za sigurnu distribuciju plina, odnosno da život građana koji koriste plin nije u opasnosti.

GPZ ne isključuje plin u objektima s određenom bojom naljepnice, već sukladno bazi Civilne zaštite grada Zagreba koja sadrži opisne primjedbe vrste oštećenja zgrade, obilazi statički ugrožene objekte i objekte s oštećenjima dimnjaka kako bi zatvaranjem plina prevenirao životnu ugrozu stanara u objektu dok ne ispune tehničke preduvjete za sigurnu upotrebu plina.

Redovna procedura priključenja na plin nakon potresa objavljena je na web stranici GPZ-a te kao preduvjete za ispitivanje instalacije i puštanje plina obuhvaća nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena i nalaz dimnjačara o ispravnosti dimnjaka. Riječ je o dokumentima koje potpisuju ovlaštene stručne osobe: ovlašteni građevinski stručnjaci procjenjuju statiku objekta, a dimnjačari dimnjake. Mišljenja osoba koje nisu ovlaštena za pojedini uvjet, razumljivo je, nije moguće uvažiti.

Upravo imajući u vidu situaciju u kojoj se građani nalaze – prvenstveno u središtu Zagreba – za zgrade koje imaju nalaz statičara da plinska instalacija nije ugrožena, a dimnjaci ne mogu dobiti potvrdu ispravnosti, GPZ radi iznimku i uključuje samo potrošače koji mogu sigurno koristiti plin. Isto je tehnički izvedivo, no pri tome je nužno da ispitivači uđu u sve stanove koji koriste plin, a čija su trošila spojena na dimnjak te da stanari čija su trošila spojena na dimnjak dozvole demontažu plinomjera u svojim stanovima.

Navedene procedure nisu nametnute GPZ-u već se provode sukladno strukovnim tehničkim pravilima koja osiguravaju sigurnu upotrebu plina.

Vezano za kondenzacijske bojlere, GPZ nema nikakve veze s tipovima i vrstama bojlera koji se ugrađuju i koji će se ugrađivati! - stoji u reakciji.

Tema: Potres u Zagrebu