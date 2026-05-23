Grafiti, životinje, miris mokraće! Bili smo na ZG kolodvoru: 'Ovo je užas, ruglo našeg grada...'

Ostario sam s ovim kolodvorom. Nemam što reći, vidi se da treba obnova, prokomentirao je Ivan, putnik iz Bosne i Hercegovine koji godinama prolazi kroz zagrebački Autobusni kolodvor. Golubovi koji nesmetano lete iznad perona, ptičji izmet po prozorima i podovima, grafiti po zidovima WC-a, neugodan miris mokraće, rupe u zidovima i prašina. Sve to su prizori koji danas dočekuju tisuće putnika koji svakodnevno prolaze kroz zagrebački kolodvor.

Pitanje sigurnosti na samom kolodvoru ponovno se otvorilo nakon incidenta koji se dogodio u utorak ujutro, 19. svibnja, na peronu 202. Dio staklene stijene odlomio se i pao među putnike koji su čekali autobus za Šibenik. Snimka događaja ubrzo se proširila društvenim mrežama. Na videu se vidi trenutak u kojem se komad stakla pada tik uz putnike koji su čekali polazak. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Nakon incidenta obišli smo kolodvor i razgovarali s putnicima koji ondje provode sate čekajući autobuse.

- Bilo bi dobro da se to sredi, ako ima novaca. Treba to srediti, ipak tu prolazi tisuće ljudi. To je, ajmo reći, glavni autobusni kolodvor u državi - dodaje Ivan. Sličnog je mišljenja i Petar, student iz Dalmacije, koji često putuje između Zagreba i juga Hrvatske. Kaže kako su uvjeti na kolodvoru posebno loši tijekom zime.

- Preko zime tu bude jako hladno, bude i dosta beskućnika. U WC me iskreno strah ići, ne znam koliko je čisto, zapravo nikada nisam bio - kaže nam. Smatra i da Zagreb zaslužuje moderan i funkcionalan kolodvor kakav imaju brojni europski gradovi.

- Trebamo se ugledati na neke strane zemlje. Kolodvoru apsolutno treba obnova, ali ne da ona traje godinama. To se treba odmah riješiti - kaže Petar. Malo oštrija je bila Jadranka, koju smo zatekli dok je čekala dolazak unuka.

- Ma ovo je sramota. Dijele novce koje kakvim udrugama, a ne mogu srediti ovaj kolodvor. Stvarno užas. Pa tu dolaze turisti i prvo što vide je ovo ruglo - govori. Dodaje kako je posljednjih mjeseci primijetila određene radove.

- Ovo je sramota našeg grada. Tu kojekakve životinje šetaju, ima smeća, sve je staro. Nekada me strah dotaknuti rukohvate, tko zna kakvu ću bolešćuru pokupiti - govori Jadranka. Iz Zagrebačkog holdinga poručuju kako su nakon incidenta odmah pokrenuli provjere svih okolnosti.

- Odlazni peron 202 trenutačno je zatvoren radi tehničkog pregleda stepeništa. Ujedno će se u narednim danima preventivno pregledati i ostala stepeništa na peronima kolodvora - rekli su. Dodaju da radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja, Služba sigurnosti Zagrebačkog holdinga provodi detaljan pregled snimki sigurnosnih kamera kako bi se utvrdilo je li događaj uzrokovan ljudskim ili tehničkim faktorom.

- Na Autobusnom kolodvoru Zagreb redovito se provode svi propisani godišnji pregledi objekta, a staklene površine i pripadajući dijelovi zgrade pregledavaju se u češćim vremenskim intervalima. S obzirom na starost objekta, ove je godine započela planirana obnova zgrade. Trenutačno traju radovi na nadstrešnici glavnog pročelja, vrijedni više od 240.000 eura. Obnova se nastavlja i tijekom 2027. godine na peronskom dijelu i dolaznim stepeništima, za što će uskoro biti raspisana nabava za izradu glavnog projekta - govore iz Zagrebačkog holdinga.

Ističu i kako je početkom godine završio projekt ugradnje triju dizala vrijedan 480.000 eura, kojim su čekaonice povezane s dolaznim peronima.

- Zagrebački holding nastavit će ulaganja u postojeći objekt Autobusnog kolodvora u cilju podizanja kvalitete boravka svih putnika - zaključili su.