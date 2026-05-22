Holding o videu s Autobusnog: 'Pregledavamo sve kamere da vidimo je li netko razbio staklo'

Nakon što je objavljena dramatična snimka na kojoj se vidi kako se dio staklene stijene odlomio i pao među putnike na peronu 202 Autobusnog kolodvora u Zagrebu, oglasili su se iz Holdinga i rekli kako nije bilo ozlijeđenih te da su zatvorili peron radi tehničkog pregleda stepeništa. Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se trenutak pada velikog komada stakla na nekoliko metara od ljudi koji su stajali na peronu.

- Ujedno će se u narednim danima preventivno pregledati i ostala stepeništa na peronima kolodvora. Radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja, Služba sigurnosti Zagrebačkog holdinga provodi detaljan pregled snimki sigurnosnih kamera kako bi se utvrdilo je li događaj uzrokovan ljudskim ili tehničkim faktorom - poručili su iz Holdinga.

Navode kako se redovito provode svi propisani godišnji pregledi objekta, a staklene površine i pripadajući dijelovi zgrade pregledavaju se u češćim vremenskim intervalima.

- S obzirom na starost objekta, ove je godine započela planirana obnova zgrade. Trenutačno traju radovi na nadstrešnici glavnog pročelja, vrijedni više od 240.000 eura. Obnova se nastavlja i tijekom 2027. godine na peronskom dijelu i dolaznim stepeništima, za što će uskoro biti raspisana nabava za izradu glavnog projekta - navode.

Također, početkom godine završio je projekt ugradnje triju dizala vrijedan 480.000 eura, kojim su čekaonice povezane s dolaznim peronima, a Zagrebački holding nastavit će ulaganja u postojeći objekt Autobusnog kolodvora u cilju podizanja kvalitete boravka svih putnika, poručuje se.

