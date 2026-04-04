Graham podržao Trumpov ultimatum: 'SAD je spreman na jaku vojnu akciju protiv Irana'

Nakon razgovora s predsjednikom Donaldom Trumpom, Graham je poručio da u potpunosti podržava njegov ultimatum. Istaknuo je kako Washington neće oklijevati reagirati ako Teheran nastavi blokirati ključni pomorski pravac i odbijati pregovore, naglasivši da bi u tom slučaju moglo doći do ozbiljne vojne eskalacije.

Trump je dodatno pojačao pritisak objavom u kojoj je Iranu dao još 48 sati za reakciju, upozorivši na teške posljedice ako zahtjevi ne budu ispunjeni. Time je dodatno zaoštrena retorika u već napetoj situaciji.

Podsjetimo, krajem ožujka američki predsjednik postavio je rok od deset dana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, jedne od najvažnijih svjetskih trgovačkih ruta. Njegova blokada od početka sukoba ima značajan utjecaj na globalno tržište, osobito u području energetike.

Trump je u više navrata najavljivao mogućnost dodatnih vojnih poteza, uključujući i napade na ključne gospodarske ciljeve Irana, ako ne dođe do pomaka. U ranijim izjavama spominjao je i mogućnost brzog završetka sukoba, iako bez konkretnih detalja.

Analitičari upozoravaju da učestale prijetnje i promjene rokova dodatno povećavaju neizvjesnost, dok sukob ulazi u peti tjedan bez jasnog političkog rješenja.