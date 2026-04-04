OŠTRA PORUKA

Trump Iranu: Imate 48 sati za dogovor ili će nastupiti pakao!

Piše HINA,
Foto: Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Trump dao je u subotu Iranu „48 sati” da „postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac”, inače će Sjedinjene Države na njih „sručiti pakao”

„Sjećate li se kada sam Iranu dao 10 dana da POSTIGNU DOGOVOR ili PONOVNO OTVORE HORMUŠKI TJESNAC. Vrijeme istječe – 48 sati prije nego što na njih sručimo pakao. Slava BOGU!”, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social tijekom uskrsnog vikenda.

Donald Trump je 26. ožujka postavio Teheranu ultimatum od 10 dana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog puta za svjetsko gospodarstvo koji Iran blokira od početka rata.

Ultimatum je tada bio postavljen za „ponedjeljak, 6. travnja u 20 sati po washingtonskom vremenu”.

U slučaju da se tjesnac ne otvori, američki je predsjednik zaprijetio uništavanjem elektrana u Iranu.

