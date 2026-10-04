Novi Express otkriva pozadinu uzbudljive utrke za funkciju novog ravnatelja HRT-a (nakon što je premijer prekrižio Šveba) u kojoj se pojavljuje nepotopivi savjetnik predsjednika Vlade i njegov mladi štićenik
BITKA ZA HRT PLUS+
Granić ima svog kandidata za naših 216 milijuna eura!
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Hrvatska televizija više nije “katedrala duha”, ali je i dalje “riznica iz snova”. Njezin je proračun, “težak” oko 216 milijuna eura, veći od svih ostalih medija zajedno. Na Prisavlju je zaposleno 2325 radnika, koje čekaju turbulentna vremena. Bez Vladinih dotacija, koje su od 20 do 30 milijuna eura godišnje, HRT bi pao s litice, no to se neće dogoditi – bit će tu još mnogo toga za oglodati.
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