Grba Bujević: Virus je još ovdje i svi moramo biti jako oprezni

Maja Grba Bujević, načelnica Kriznog stožera komentirala je povratak zdravstvenih ustanova u normalan način rada i rekla da ju veseli što u ponedjeljak nije bilo velikih problema i gužva na hodnicima. Smatra kako je to rezultat velike motiviranosti što zdravstvenih djelatnika, što pacijenata, da slušaju preporuke Stožera.

- Ono što je jako važno, ona riječ trijaža je dobila puni smisao riječi, više nije samo za pacijente u hitnoj medicini. Sada se i liječnici obiteljske medicine vode trijažnim postupcima. Ovo što je Covid napravio od svih nas i našeg zdravstvenog sustava, to su stvari o kojima moramo puno razmišljati i biti jako oprezni. Nastavak cijele priče ovisi o nama. Prvo moramo vidjeti što smo dobili iz prve faze, to ćemo vidjeti ovih dana. Nakon toga možemo razmišljati o daljnjim mjerama. Virus je još tu, i moramo biti jako oprezni - rekla je Grba Bujević u emisiji Novi dan N1 televizije.

Na pitanje kada bismo mogli znati je li došlo do porasta broja zaraženih zbog popuštanja mjera, Grba Bujević kaže da je možda danas taj dan.

- Prošli ponedjeljak smo krenuli, ali ne u punom opsegu. Još uvijek puno ljudi radi od kuće, dakle, nismo se jako puno kretali. Puno smo se kretali oko 1. svibnja i jako je puno ljudi ušlo u zemlju. Samoizolacija se i dalje krši. Jučer, danas i sutra - ti brojevi su pokazatelj prvog blagog popuštanja mjera. Treća faza će ovisiti o rezultatima ovotjednog popuštanja - kazala je.

Ako dođe do povećanja brojeva zaraženih, prvo će se vidjeti prava epidemiološka slika, ističe.

- Ako su to bliski kontakti već pozitivnih ljudi, onda nema razloga za brigu jer onda držimo situaciju pod kontrolom. Ali, ako oni nisu bili bliski kontakti i nije poznato s kime su bili u kontaktu, onda će biti razloga za brigu - rekla je Grba Bujević.

Smatra kako i dalje svi moraju biti disciplinirani i probati imati dobru situaciju.

- Kad je kod nas situacija dobra, onda je lakše gledati ako netko oko nas ima više brojke, pa mi možemo sukladno tome pojačavati mjere - rekla je.

U zdravstvenim ustanovama i dalje postoji ograničenje prostora, ali i ograničenje kadrova. Rekla je da je trenutno pozitivno 226 zdravstvenih djelatnika, a u samoizolaciji je još njih 211. No, oni koji su sad pozitivni će, nakon što ozdrave, biti još 14 dana u samoizolaciji.

Grba Bujević smatra da nema razloga zašto se ne bi pomoglo nekome da obavi zdravstvenu uslugu u ovom vremenu i pojašnjava da su nakon infektologa najizloženiji bili anesteziolozi. No, tvrdi da je vrijeme da se svi konsolidiraju i svedu liste čekanja na nulu što brže kako bi zdravstveni sustav mogao normalno raditi.

Na pitanje hoće li privatni zdravstveni sustav pomoći javnom, načelnica ističe da iz dana u dan prate broj usluga koje su odražene sada, a koje su trebale biti odrađene prije ili za vrijeme korone.

- Ako se u bilo kojem trenutku primijeti da se neće moći odraditi u dva mjeseca zaostaci, apsolutno ćemo odmah uključiti privatni zdravstveni sustav. Na njih su se isto odnosile odluke, kao i na javnozdravstveni sustav i one imaju svoje liste čekanja ugovorene s HZZO-om - pojasnila je.

Apelirala je na pacijente i preporučila da, ukoliko imaju prehladu, temperaturu ili se loše osjećaju da to dojave i ne dolaze u bolnicu na pregled jer bi ulazak virusa u zdravstveni sustav još jednom desetkovao ljude.

- Krizni stožer Ministarstva zdravstva je u suradnji s HZJZ-om propisao točno kako funkcioniraju pregledi u bolnici. Propisali smo još niz okvira i liječnicima i sestrama se mjeri temperatura. Moraju se svi držati okvira HZJZ-a. Nacionalni stožer propisuje okvire, a onda se svatko snalazi najbolje što zna, ne kršeći nikakve preporuke - dodaje.

Ovo je izborna godina, a glavno je pitanje hoće li se izbori uopće moći održati. Grba Bujević kaže da o tome u Nacionalnom stožeru još nisu razgovarali.

- Mislim da smo se u Hrvatskoj uspjeli snaći sa svim stvarima, mislim da ćemo se mi prilagođavati epidemiološki i tome. Ne znam što će propisati epidemiolozi, ali mislim da ako netko kaže da je to tada, ovisno o epidemiološkoj situaciji propisati mjere. Pa ako će biti moguće, dobro. Ako izbori budu i kad budu, sigurno ćemo o tome raspravljati na Stožeru. Ali možda situacija tada bude famozna, pa ćemo i mi svojim kućama na odmor - rekla je.

Dodala je kako stožer cijelo vrijeme radi korektno i transparentno te se sve odluke donose konsenzusom. Osim sastanaka samog stožera, održali su sastanke i sa stručnjacima izvan Hrvatske.

- Puno je održano sastanka modernim tehnologijama i s ljudima koji vani žive. Iz razno raznih područje. Dobro je poslušati što ljudi misle koji nisu u našoj zemlji. Strašno sam ponosna na to što ljudi koji tamo sjede ispred politike toliko slušaju sliku da je to nevjerojatno. To je nešto što je lijepo i u tom okružju je jako lijepo za raditi. Naši epidemiolozi i infektolozi smatraju da će drugi val biti najesen. S druge strane, ljeto će sigurno usporiti, što zbog našeg kretanja po vani, što zbog sunca, što zbog boravka na otvorenom će se sigurno usporiti virus i u tom kontekstu nisam čula baš puno ozbiljnih argumenata da se najesen virus neće vratiti natrag - ističe Grba Bujević.

- Ja bih rekla da smo dobro prošli, izvrsno. Nemamo slike iz Italije, Španjolske i SAD-a. Nemamo pune šok sobe, nemo mrtve na ulicama. Zapravo je to naših građana zasluga. Jer da se oni nisu držali mjera, ti rezultati ne bi bili dobri ma što god činili. Ono što čujem od specijalista epidemiologije, ljudi smatraju da će jesen ponovno biti od korone. Ali, svi se slažu da će biti, a da će je ljeto usporiti - zaključila je.