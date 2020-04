Grba Bujević: Iduća dva tjedna su stvarno ključna za Hrvatsku

S obzirom na to da Hrvatska ima dobre epidemiološke rezultate, ne možemo ne biti zadovoljni. Moramo jako paziti dalje jer se situacija može promijeniti ako se samo malo ne budemo držali uputa koje dajemo, rekla je u emisiji HRT-a Dobro jutro, Hrvatska Maja Grba Bujević, načelnica kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

Rekla je kako je zadovoljna ponašanjem građana nakon početka prve faze popuštanja mjera i dodala da nema velikih odstupanja od pravila.

- Tu i tamo se pojavi sitnica na koju se odmah intervenira kroz inspekciju civilne zaštite. Pozivam gledatelje, ako uoče neku anomaliju od one mjere koju propisujemo, neka to fotografiraju i jave u županijske stožere civilne zaštite. Hajdemo svi zajedno doprinijeti da se virus ne širi među nama i tako ćemo najbolje dočekati ljeto i možda ćemo se štogod i okupati - rekla je Grba Bujević.

Smatra kako popuštanje mjera nije bilo prenaglo te da ono ide postepeno.

- Treba gledati učinke, trebamo biti pažljivi, ključna su iduća dva tjedna i moramo to dobro popratiti te ako će to biti sve u redu onda će biti dobro - rekla je.

- Hrvatskom narodu kapa do poda. Izdržati sve to što nas je snašlo je bilo jako teško. Jako je teško promijeniti iz temelja, a moramo se složiti da se život primijenio iz temelja i da nikad više neće biti isto kao što je bilo. Moje divljenje ide prema ljudima koji su bili ili su još u samoizolaciji. To je 15.000 ljudi koji su 14 ili više dana bilo kod kuće sami i izolirani, zatvoreni. Puno su im pomagali mediji, televizija i informacije koje su dolazile do njih. Moramo se svi zajedno složiti da zaslužujemo jako visoku ocjenu - rekla je Grba Bujević.

Neki dan je premijerka Novog Zelanda proglasila "pobjedu nad korona virusom", a Grba Bujević kaže da stožer još nije razgovarao o tome kad će izaći pred narod i proglasiti pobjedu. No, vesele se danu kada neće biti novozaraženih.

Kako se ponašati u javnom prijevozu

Obzirom da je u prvoj fazi mjera omogućen javni prijevoz, Grba Bujević poručuje da je ipak najvažnija fizička distanca koja sprečava prelazak kapljica s jednih na druge. Poručila je svima koji ga koriste da stave platnene dvostruke maskice jer ako ih svi nose veći je postotak zaštite.

- Prije nego se maska stavlja treba oprati ruke ili dezinficirati ruke, dezinficijensom na ulasku u javni prijevoz. Stavi se maska iza uha, treba pokriti nos i usta i onda se više ne treba dirati. Nakon upotrebe od maksimalno četiri sata treba masku spremiti u vrećicu, a kad se dođe doma treba ju oprati, barem na 60°C, a najbolje na 95°C - preporučila je Grba Bujević.

Komentirala je i liječenje korona virusa plazmom.

- To nije metoda koja je nepoznata u medicini niti je nepoznata u liječenju protiv virusnih bolesti. Iskustava za to još nema, jer nema dovoljnog protoka vremena. To mora biti plazma od pacijenta koji je prebolio. Razgovarali smo o tome, Hrvatski zavod za transfuziologiju je spreman to raditi ako to struka kaže da je to dobra i validirana metoda. Vidjet ćemo, u idućim danima možda ćemo znati i na to odgovor - rekla je Grba Bujević.

Što se tiče zdravstvenih djelatnika i sustava zdravstva, Grba Bujević je rekla da je situacija sve bolja te da će se 4. svibnja krenuti s oporavkom hladnog pogona zdravstva.

- Trenutačno se sređuju narudžbe koje su pacijenti propustili za razne preglede koje su ljudi morali propustiti. Računa se za početak rad s 30-35% kapaciteta i onda će se nadograđivati do vraćanja u normalu. Moramo vidjeti prvo kako će mjere doći do kraja - rekla je načelnica kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević.