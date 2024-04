Grbin: 'Migranti koji dolaze tu raditi nisu prijetnja sigurnosti. Osim ako je to trgovina ljudima'

Predsjednik SDP-a i prvi na listi koalicije Rijeke pravde u 8. izbornoj jedinici Peđa Grbin poručio je u ponedjeljak da glavni korak u borbi protiv korupcije neće poduzeti stranke, već građani kada 17. travnja zaokruže koaliciju koja je "jedini jamac za nastavak borbe protiv korupcije".

"Korupcija je toliko okovala Hrvatsku da se više ništa ne može napraviti ako ne poznaješ čovjeka, ako nemaš vezu ili stranačku iskaznicu. Smjenom HDZ-a s vlasti 90 posto problema Hrvatske s korupcijom bit će riješeno, a nakon toga počinje drugi dio posla - za bolji život građana, za veće plaće, za stanogradnju i besplatne vrtiće te za standard umirovljenika", rekao je Grbin.

Ako je iz samo jednog mobitela koji je došao u ruke Državnog odvjetništva iscurilo toliko prljavština, kao što je iscurilo iz mobitela Josipe Rimac, što je sa svim mobitelima koji još uvijek nisu dostupni hrvatskom pravosuđu, upitao je.

"Zamislite da i ti mobiteli dođu u ruke nadležnih tijela, što bi sve postalo poznato hrvatskoj javnosti. Svi trebaju biti svjesni zašto je Plenković insistirao na 'Lexu AP' - zato da bi se hapsilo i stavljalo flaster na usta svima koji misle da u Hrvatskoj slobodu medija treba njegovati i poticati, a ne rušiti. Zato će smjena Turudića biti jedan od naših prvih poteza, čim se Sabor konstituira. Tako će biti i s člankom 307. famoznog 'Lexa AP'", poručio je Grbin.

Komentirajući rezultate predizbornih anketa za osmu izbornu jedinicu, po kojima Rijeke pravde dobivaju šest, a HDZ četiri mandata, predsjednik SDP-a kaže da će 17. travnja biti jedina vjerodostojna anketa.

"U 8. jedinici, ali i u brojnim dijelovima Hrvatske, u debelom smo vodstvu pa pozivam građane da ne bacaju svoje glasove, već da glasuju za one čiji program jamči da se Hrvatska može promijeniti. Na izborima ljudi biraju između korupcije, klijentelizma i HDZ-a i onih koji to žele, mogu i znaju promijeniti, a to smo mi", ističe Grbin.

Govoreći o postizbornom koaliranju, poručio je da koalicija ima tri jasna uvjeta za to - borba protiv korupcije, borba za bolji standard građana i stajalište da su svi ljudi u Hrvatskoj jednaki i moraju imati ista prava.

Grbin je ocijenio kako migranti nisu prijetnja i ugroza nacionalnoj sigurnosti, već su to stotine tisuća ljudi koji su otišli iz Hrvatske jer "ovu zemlju više neće imati tko graditi, u ovoj zemlji više neće imati tko uplaćivati u mirovinske fondove".

"Migranti koji dolaze raditi nisu prijetnja nacionalnoj sigurnosti, ali ako se radi o trgovini ljudima onda je to prijetnja sigurnosti, ali to se ne rješava vojskom. Vojsci nije mjesto na granici, tamo mora biti policija koja za to mora biti adekvatno obučena, opremljena i plaćena", kaže Grbin.