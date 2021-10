SDP je definitivno vođa oporbe, oko toga nema dvojbe. Raskol u SDP-u se nije dogodio. Jedino što se dogodilo je to da su određene zastupnice i zastupnici odabrali vlastiti privatni interes umjesto interesa stranke, ali još više umjesto interesa onih građana koji su ih upravo na listi SDP-a izabrali u Sabor. Sigurno da je teže raditi kad nas je manje, ali s druge strane nećemo biti opterećeni određenim problemima koje su nam te kolegice i kolege stvarali, rekao je Peđa Grbin u razgovoru za Media Servis.

Šef SDP-a je na komentar o tome da bivši članovi poručuju kako je nestalo socijaldemokracije rekao da uvažavanje tuđih stavova mora doći s jedne i druge strane.

- Ako ti odlučiš da ćeš prihvatiti i podržavati samo ono što ti se sviđa, a na sve ono što nisi zadovoljan pokazati palac dolje, onda si upravo ti taj koji pokazuje netoleranciju i nespremnost na dijalog - rekao je.

Na pitanje razmišlja li o ostavci, Grbin je odgovorio: ''SDP će se doista promijeniti na način da će daleko više brinuti o stvarnim problemima građana i nuditi rješenja za njih. To će biti u fokusu mojeg rada do sljedećih parlamentarnih izbora na koje SDP izlazi spreman ponuditi bolju Hrvatsku, bolje društvo i bolji standard za građane. To je ono čime se, da tako kažem, zamaram kada govorim o svom političkom radu i djelovanju, a ne one onim što moje bivše kolege misle''.

Što se tiče reakcija članova na terenu oko odluke da se dio istaknutih članova izbaci iz stranke, Grbin kaže da ima onih koji nisu zadovoljni i koji su htjeli da se problem riješio na drugačiji.

- SDP u ovom trenutku ima više od 20.000 članova. Hoće li netko otići, to ne mogu reći jer je to odluka svakog pojedinca. No ono čime sam ugodno iznenađen je koliki broj ljudi nam se u zadnjih nekoliko dana priključio, koji su se javili jer su zadovoljni što je ovo sve ipak na neki način privedeno kraju, što smo pokazali odlučnost da probleme koje imamo unutar sebe riješimo pa makar i na težak način - rekao je.

Kako tih 20 tisuća članova može biti sigurno da i njih ne čeka ista sudbina ako budu imali drugačije mišljenje ili kritike na vodstvo stranke?

- 'Ako ti sabotiraš rad stranke, ako ti vrijeđaš stranku, ako ti napadaš njeno djelovanja i izgovoriš sve ono što su neke od kolegice i kolega napravili, onda ti sam odlučuješ da ne želiš biti dio tima - kaže.

Na pitanje o tome kad su počeli problemi za SDP kaže: 'Realno gledano neki problemi u SDP-u, neki sukobi, ne mišljenja nego koncepta kako se politika treba voditi, barem ono što ja znam, postoje od kad sam se prije 22 godine učlanio u stranku. Ovo nije od jučer.'

Klub socijaldemokrata sad će biti najveći saborski klub, koji bi trebao dobiti i funkciju potpredsjednika Sabora, a na pitanje hoće li podržati Davora Bernardića ako bude kandidat, rekao je da ne zna tko će to biti i da ne može odgovoriti na pitanje hoće li

- No onaj dogovor koji se postigne na razini oporbe, elementarna je pristojnost da se podrži pa i u mom slučaju - rekao je.

Komentirali su i rast cijena goriva.

- Naravno da Vlada mora reagirati i upravo zato je SDP formirao i predložio program smanjenja trošarina, kojeg je predstavila kolegica Mirela Ahmetović. U njemu govorimo i pozivamo Vladu da reagira. Ne možemo se skrivati iza toga da su trošarine bile ovakve i kada je cijena goriva bila 8 kuna - rekao je.

Govoreći o Covid potvrdama u zdravstvu, ističe da je takav potez nažalost bio nužan, a o tome hoće li proći na Ustavnom sudu, odgovorio je: ''Ne želim prejudicirati odluke Ustavnog suda jer su u zadnje vrijeme postale takve da nitko ne može pretpostaviti kakve će biti, osim da u pravilu idu u korist Vladi i HDZ-u''.

Grbinova ruka u Saboru ovaj tjedan bit će za Radovana Dobronića kao kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.

- 'S jedne strane pokazuje ogromno znanje, a druge strane pokazuje i hrabrost kada je to znanje implementirao na pravi način. Ono što je za mene kao socijaldemokrata najvažnije, išao je protiv jačega u korist slabijega i oštećenoga. Ako tu hrabrost, koju je pokazao u slučaju švicarskog franka, pokaže na novom mjestu na koje će ovoga petka, uvjeren sam, biti izabran, onda će to za hrvatsko pravosuđe biti dobar početak - rekao je.