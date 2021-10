Klub zastupnika socijaldemokrata okupio se u utorak navečer na prvoj sjednici, a predsjednik Domagoj Hajduković nije htio reći koje će funkcije kao najveći oporbeni klub, tražiti na ovotjednom sastanku saborske oporbe o novoj raspodjeli vodećih dužnosti u Saboru.

Klub zastupnika socijaldemokrata ima 18 članova, a nastao je njihovim, bilo izbacivanjem, bilo svojevoljnim odlaskom iz SDP-a, čiji Klub sada ima 14 članova. Klub socijaldemokrata se večeras prvi put i službeno sastao, uoči sutrašnjeg početka zasjedanja Hrvatskog sabora.

„Raspravljamo o temama bitnim za funkcioniranje Kluba i za ovotjedni rad u Saboru te onime što je bitno hrvatskim građanima, a to je Vrhovni sud, sudska vlast, strategija borbe protiv korupcije koja je također na dnevnom redu ovaj tjedan, poskupljenja i najava Vlade da neće intervenirati u trošarine. Brinemo se o onome za što su nas građani birali“, izjavio je Hajduković novinarima u stanci sjednice.

Dodao je da Klub socijaldemokrata o kadrovskim pitanjima nisu razgovarali; ona su nam sporedna, u fokusu nam je organizacija rada Kluba i ovotjedne točke dnevnog reda, rekao je Hajduković.

Osim toga, dodao je, "ne znamo ni kako će raspodjela ići jer nepisano je pravilo da potpredsjednike daju dva najveća kluba, a hoće li to biti tako ne znam, i ne mogu prejudicirati jer nisam pričao sa svim predsjednicima klubova iz oporbe. Kada ta pitanja dođu na dnevni red, odlučit ćemo zajedno, a dok nema odluke Kluba ništa vam ne možemo ni reći", odgovorio je na pitanje koje vodeće dužnosti u saborskim radnim tijelima očekuju.

Na upit je li on sada vođa oporbe s obzirom na to da je na čelu najvećeg oporbenog kluba, kazao je da je to neformalna titula i ne dolazi po funkciji, nego ovisi o tome je li se netko nametnuo, radi li zaista i artikulira ne samo stavove oporbe nego i svih građana čiji glasovi ne reprezentiraju većinu.

Puno je bitniji nečiji rad i rezultati nego sama funkcija predsjednika nekog kluba ili stranke, poručio je Hajduković.

Nije htio ni komentirati hoće li, kao predsjednik najvećeg oporbenog Kluba, biti predložen za funkciju potpredsjednika Hrvatskog sabora dok to ne rasprave u Klubu.

"Dok ja vodim Klub socijaldemokrata, sve odluke ćemo donositi zajedno i u demokratskom odlučivanju, upravo ono što smo kritizirali da u sadašnjem SDP-u Peđe Grbina nema", naglasio je čelnik najnovijeg, 15. zastupničkog kluba u Saboru.

Klub socijaldemokrata sa svojih 18 članova najjači je oporbeni klub.

Prema nepisanim parlamentarnim uzusima, potpredsjednička mjesta u Hrvatskom saboru pripadaju dvama najbrojnijim klubovima, što znači da bi jedno trebalo pripasti i bivšim SDP-ovcima.

Iako Hajduković o imenima nije htio govoriti, neslužbeno se čuje da bi novog potpredsjednika Sabora, umjesto Miroslava Škore, trebalo tražiti između Hajdukovića, Davora Bernardića i Davorka Vidovića.

Sastanak predstavnika oporbenih klubova na kojem bi nanovo raspodijelili mjesta koja im pripadaju, s obzirom na nedavna previranja u nekim strankama, očekuje se u četvrtak.