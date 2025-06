Grbin: 'Nije mi baš lako, cipele veličine 51 mogu kupiti samo na jednom mjestu u Hrvatskoj...'

Novoizabrani gradonačelnik Pule, SDP-ov Peđa Grbin, otkrio nam je, među ostalim, da nosi broj cipela 51 i da ih može naći na samo jednom mjestu u državi. Dobro raspoloženi Grbin odmah nakon izbora kazao je da mu se život dramatično promijenio prije četiri godine kada je dobio sina Viktora.

- Život prije toga i život sada su dvije potpuno različite stvari. Kada nisam u politici i kada sam “doma”, Viktor je uvijek na prvom mjestu. Ovim putem se ženi i djetetu ispričavam za sve ono zanemarivanje dok sam bio predsjednik stranke. Njima je bilo teško bez mene, a meni je bilo jako teško kada nisam bio kući s njima - potpuno se raznježio Grbin.

Foto: SRECKO NIKETIC/PIXSELL

Prvu pravu riječ koju mu je sin izgovorio ipak je bila - mama.

- Tatu je počeo spominjati tek malo kasnije, a prvu svoju riječ koju je izgovorio bila je “gaga”, što je riječ za dinosaura. I odmah nakon toga naučio je riječ “ne”. Sada me je gledao i na plakatima pa se dosta zainteresirao i za industriju plakatiranja. Već mi analizira kako plakati trebaju izgledati i glatko mi kaže: “Tata, ovaj je dobar, a onaj drugi nije - rekao je Grbin ponosno.

Na pitanje je li moguće da će sin Viktor jednog dana ići tatinim stopama, kao iz “topa” je kazao - ne.

- Davno smo se složili da je jedan političar u obitelji više nego dovoljan - kroz smijeh je kazao.

Pula: Peđa Grbin i Andreas Schieder o problemima stanovanja | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Zanimalo nas je što Peđa od glazbe sluša kada je opušten,kod kuće.

- To dramatično ovisi o puno faktora, a evo sad sam nedavno pogledao film o Bobu Dylanu i u zadnje vrijeme vrtim njegove pjesme. Jedna koja me pogotovo fascinira je “The times They Are A -Changin”, između ostalog zbog jedne rečenice koja je meni važna kao roditelju, a koja kaže: “Roditelji nemojte misliti da će djeca biti na vašu sliku i priliku, pustite ih da biraju svoje puteve, a ako im ne možete pomoći, onda se s tih putova maknite''- izrecitirao je Grbin.

Priznao je i što napravi da u trenutku kada se Viktor, primjerice, baca po podu jer baš taj trenutak hoće sladoled.

- Prvo se tada uhvatim za glavu, a nakon toga razgovaramo, grlimo se i onda kažem da ako sam rekao da sladoled ne može, onda ne može. Glava kuće je šefica naravno, odnosno žena - priznao je.

Zagreb: Peđa Grbin dobio podršku od supruge tijekom govora | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dodao je da se kod kuće trenutno kuha relativno malo i da se supružnici “ogrebu” za obrok kod vlastitih roditelja. Ali kada se kuha kod kuće, to radi supruga.

- Kad si visok 2,10 metara, onda postoje tri vrste hrane; onu koji volim, onu koji jako volim i cikla. I ako žena kaže da moram pojesti i tu ciklu, ja je moram pojesti. Spomenuo sam Bob Dylana kojeg volim slušati, ali nekad mi trebaju i “Kud Idijoti” da me malo razmrdaju”- priznao je novoizabrani pulski gradonačelnik.

Zagreb: Peđa Grbin na konferenciji za medije objavio kako nema ništa od dogovora SDP-a i Domovinskog pokreta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kaže da nema neki životni moto, a ono što ga posebno vodi kroz život je to da ako neki posao započne, onda ga i dovrši, stvari moraju biti bolje nego na početku. Osvrnuo se i na svoju fizionomiju, posebno visinu.

- Moja visina je 2,10 metara i broj noge mi je 51. Nađem ih samo na jednom mjestu u državi - Gjuro XL, ili tražim po bespućima interneta - odao je Grbin gdje kupuje obuću.

Pula: Peđa Grbin na glasovanje došao sa suprugom i sinom | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Da nije političar kaže da bi bio pravnik. Neki Puljani mu spočitavaju da ih je ranije (iako su zajedno išli u školu), prestao pozdravljati, sve do ove kandidature kada se to promijenilo.

- Ako sam nekoga prestao pozdravljati ili zaboravio pozdravit, to je samo zbog objektivnih razloga; odnosno moje visine od 2, 10 metara, dioptrije - 6.5, plus astigmatizam - otvoreno je priznao na kraju.